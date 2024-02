Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 19 febbraio 2024: Maria confessa a Vito di averlo tradito!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 19 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Maria decide di essere sincera con Vito e di confessargli di averlo tradito con Matteo ma...

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 19 febbraio 2024, alle ore 16.00, Marta si metterà di nuovo a lavoro sul servizio fotografico alle ragazze madri, non soddisfatta dei primi risultati. Matilde sarà molto sorpresa di trovare a casa di Vittorio i provini delle fotografie della Guarnieri e capirà che i due hanno collaborato. La cosa non le farà piacere. Intanto Maria deciderà di essere sincera con Vito e di rivelargli di aver avuto un incontro intimo con Matteo. La donna che Rosa, Marcello e Salvo hanno scelto per Armando, ha risposto alla lettera e ha espresso il desiderio di incontrare il Ferraris. Alfredo invece tenterà di trovare i finanziamenti per il suo progetto e Irene scoprirà da Clara del doppio impegno del suo fidanzato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matilde scopre che Marta e Vittorio hanno lavorato insieme

Matilde e Vittorio hanno fatto pace ma le cose tra loro sono destinate a essere ancora traballanti. La Frigerio troverà i provini del servizio fotografico di Marta a casa del Conti e capirà che il suo amato sta dando una mano consistente alla sua ex moglie. La cosa non le farà molto piacere e penserà che tra loro possa esserci ancora molta sintonia. Intanto Marta riprenderà il suo lavoro e si rimetterà all’opera per scattare nuove foto alle ragazze madri. Il suo dovrà essere un progetto perfetto.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Maria confessa a Vito di averlo tradito

Maria non ha potuto più mentire e ha confessato a Vito di provare dei sentimenti per Matteo. Prima che il Portelli partisse, lui e la stilista hanno passato un momento intimo insieme e la Puglisi, che si sente profondamente in colpa, sceglierà di parlare con il suo fidanzato e di rivelargli di averlo tradito. La ragazza spererà che il Lamantia sia comprensivo con lei e che non prenda le distanze ma, ve lo anticipiamo, avverrà esattamente il contrario. Vito, deluso e amareggiato, deciderà di chiudere con la sua amata.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando ha trovato un nuovo amore?

Marcello, Rosa e Salvatore si sono messi d’impegno per trovare una nuova compagna per Armando. Il Ferraris è deluso dalla fine della sua relazione con Agnese ma vorrebbe comunque una persona accanto per la vita. I tre ragazzi si sono così adoperati e una delle donne che hanno contattato, risponderà alla loro lettera e dirà di voler incontrare il Ferraris. Alfredo intanto continuerà a cercare finanziamenti per il suo progetto e Irene scoprirà da Clara del doppio lavoro del suo fidanzato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 19 al 23 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.