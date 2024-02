Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 21 febbraio 2024: Marta e Matilde si contenderanno Vittorio?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 21 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marta scatenerà la gelosia di Matilde parlando della collaborazione con Vittorio mentre Maria sarà distrutta dalla distanza di Vito.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 21 febbraio 2024, alle ore 16.00, Marta confesserà a Matilde che ad aiutarla per il servizio fotografico è stato Vittorio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Frigerio cercherà di mantenere la calma ma dentro di sé brucerà di gelosia. E farà bene visto che la Guarnieri, dopo i momenti passati con l’ex, comincerà a ripensare al passato con il suo ex marito. Concetta rivelerà a Maria di aver parlato con Vito ma di non aver, purtroppo, ottenuto nulla. Il ragazzo vuole mantenere la distanza dalla Puglisi. Armando conoscerà Alba, che gli strapperà un secondo appuntamento.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta rivela a Matilde che Vittorio l’ha aiutata

Marta e Vittorio sono tornati complici. I due ragazzi hanno collaborato per il nuovo servizio fotografico sulle ragazze madri e hanno scoperto di avere ancora tante cose in comune. Il loro incontro ha scatenato tanti punti interrogativi ma soprattutto farà scatenare la gelosia di Matilde. La Frigerio scoprirà della loro collaborazione direttamente dalla Guarnieri, che le confesserà di aver avuto un grande supporto dal suo ex. Matilde ne sarà molto gelosa e farà bene, visto che la figlia di Umberto inizierà a pensare ai bei momenti passati con il suo ex marito.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vito non vuole chiarire con Maria

Maria ha confessato a Vito del suo tradimento e il ragazzo, deluso, ha preso le distanze da lei. Concetta ha cercato di trovare una soluzione ma dopo aver parlato con il Lamantia si è convinta che, per il momento, non ci sia nulla da fare. Vito è troppo arrabbiato e non vuole assolutamente parlare con la Puglisi, che soffrirà tantissimo per questa situazione. Il loro matrimonio sarà ufficialmente annullato?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando conosce Alba

Gli sforzi di Rosa, Marcello e Salvo potrebbero portare a un grande risultato. Armando ha accettato di uscire con Alba, la donna che ha mostrato interesse per lui. Il magazziniere e la sua spasimante si incontreranno a cena e lei riuscirà persino a strappargli un secondo appuntamento. Ma le sorprese saranno dietro l’angolo…

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.