Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 22 febbraio 2024: Vito e Maria di nuovo vicini. Torneranno insieme?

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 22 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Vito e Maria si ritroveranno di nuovo vicini ma questo basterà a farli tornare insieme? Intanto Matilde brucerà di gelosia per il rapporto sempre più stretto tra Marta e Vittorio.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda su Rai1 il 22 febbraio 2024, alle ore 16.00, Vito tornerà da Maria ma per discutere di lavoro. I due ragazzi si troveranno di nuovo vicini e forse sarà la volta buona per tornare insieme. Armando si presenterà al secondo appuntamento con Alba ma prima quando sarà in procinto di arrivare, scoprirà qualcosa di sconvolgente sulla donna. Marta rivoluzionerà di nuovo il servizio fotografico e lo farà prima di cominciare mentre Matilde brucerà ancora di gelosia per il rapporto che si è ricreato tra Vittorio e la Guarnieri. Marcello concluderà il suo affare sotto il naso di Umberto, che sarà furioso.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito e Maria di nuovo vicini

La confessione di Maria ha cambiato per sempre la sua vita. La ragazza ha voluto essere sincera con Vito ma questo, come era prevedibile, le è costata la stima del Lamantia. Il giovane ha preso da lei le distanze ma forse queste si accorceranno prima del previsto. Vito dovrà incontrarsi con la Puglisi per questioni di lavoro e i due avranno modo di parlare e di confrontarsi. Sembreranno recuperare un po’ della loro sintonia ma questo basterà per tornare a essere di nuovo una coppia?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matilde tiene d’occhio Marta e Vittorio

Marta e Matilde si contenderanno Vittorio? È una domanda che ci stiamo ponendo da tempo, almeno da quando la Guarnieri ha fatto ritorno a Milano. La giovane e talentuosa fotografa ha trovato in Vittorio un valido aiuto sia personale che lavorativo. È stato il Conti a supportarla nei servizi fotografici per le ragazze madri e i due hanno scoperto di essere ancora molto complici. Insomma tra loro c’è ancora un grande affetto. Questa cosa sta facendo infuriare Matilde e sta scatenando la sua gelosia. La Frigerio cercherà di tenere d’occhio i due ex, per capire quale sia il loro vero rapporto e se dovrà guardarsi le spalle. Intanto Marta rivoluzionerà ancora una volta il suo lavoro.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello fa scacco matto a Umberto

Marcello ha trovato un armatore disposto ad appoggiare il suo business e concluderà l’affare. Umberto sarà furioso e non apprezzerà per nulla il successo del suo rivale, che guadagna sempre più terreno. Intanto Armando, che ha deciso di incontrare Alba per la seconda volta, prima di arrivare sul luogo dell’appuntamento, scoprirà qualcosa di inaspettato sulla donna. Alba nasconde qualcosa oppure sarà un particolare che al Ferraris piacerà?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.