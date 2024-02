Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 20 febbraio 2024: Marta e Vittorio complici. Matilde è una furia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 20 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Marta e Vittorio scopriranno di essere ancora molto complici mentre Vito, deluso da Maria, prenderà le distanze da lei.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 20 febbraio 2024, alle ore 16.00, Vito sarà sconvolto dalla rivelazione di Maria. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il ragazzo prenderà le distanze dalla fidanzata e tra loro si creerà una profonda crisi. Intanto Tom cercherà di aiutare Marta con il servizio fotografico ma a dare vero supporto alla Guarnieri sarà Vittorio. I due si ritroveranno di nuovo molto vicini. Che scoppi la passione? Concetta, preoccupata per la figlia, penserà di incontrare Vito mentre Rosa troverà un’idea per convincere Armando a incontrare Alba, la sua misteriosa corteggiatrice. Marcello troverà invece un armatore interessato al suo business mentre Matteo e Silvana arriveranno negli Stati Uniti e Crespi cercherà di convincere Irene a lavorare insieme.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Vito prende le distanze da Maria

Maria ha rivelato a Vito di averlo tradito e il ragazzo, come purtroppo era prevedibile, si è infuriato. Deluso e amareggiato per quello che è accaduto, il giovane si sfogherà con Alfredo ma soprattutto prenderà le distanze dalla sua fidanzata, convinto di non poterla perdonare così facilmente. Tra i due si creerà una grossa frattura. Concetta, preoccupata per la figlia, vorrà incontrare il Lamantia per capire se è possibile porre rimedio a questa situazione. Intanto Clara verrà a sapere della rottura tra Maria e Vito e ne rimarrà piuttosto stupita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta e Vittorio ritrovano la loro sintonia

Marta è determinata a fare un buon lavoro con il servizio fotografico alle ragazze madri. La ragazza si sta mettendo all’opera, senza remore. Tom cercherà di aiutarla ma non sarà lui a darle l’appoggio che le serve realmente. Sarà invece Vittorio a darle le idee giuste e il sostegno di cui ha davvero bisogno. Il Conti e la Guarnieri avranno modo di passare sempre più tempo insieme e capiranno di essere ancora molto complici. La gelosia di Matilde ha quindi fondamento? Tra loro potrà nascere di nuovo un forte sentimento?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Armando decide di uscire con Alba

Rosa avrà un’idea per convincere Armando a incontrare Alba, la misteriosa corteggiatrice mentre Crespi tornerà alla carica con Irene e le chiederà di lavorare insieme. Marcello invece troverà finalmente un armatore interessato al suo business e comincerà a pensare a come portarlo avanti, ora che potrà godere di nuovi finanziamenti. Matteo e Silvana invece daranno loro notizie e informeranno di essere arrivati negli Stati Uniti.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.