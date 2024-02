Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni dal 12 al 16 febbraio 2024: Matteo parte per l'America, Maria prende una decisione

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi dell'ottava stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 12 al 16 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte per la nuova, ottava, stagione. Le puntate inedite della Soap andranno in onda su Rai1 alle ore 16.05. Scopriamo insieme le Trame delle prime cinque puntate, dal 12 al 16 febbraio 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8.

Puntata in onda Lunedì 12 febbraio 2024

Mentre Marcello viene ispirato da alcuni discorsi delle Veneri e ha un’idea su un nuovo e proficuo investimento, Matteo Portelli è costretto a mentire al fratellastro. Umberto Guarnieri, infatti, gli ha procurato i biglietti per l’America per portare sua madre Silvana a sottoporsi all’operazione che potrebbe salvarle la vita, ma non può dire nulla a Marcello. Tom, nel frattempo, non si arrende e sfodera un asso nella manica, proponendo a Marta Guarnieri di tornare con lui San Francisco e aprire insieme un’agenzia pubblicitaria. Proposta che lascia ancora più dubbi in Marta. Leggi le Anticipazioni complete de Il Paradiso delle Signore 8 del 12 febbraio 2024

Puntata in onda Martedì 13 febbraio 2024

Matteo sta per partire e Vito si propone di prendere temporaneamente il suo posto al Paradiso, mentre Agata chiede consiglio a Clara: la ragazza vuole scoprire i reali sentimenti di Roberto per lei. Vedendo Armando sempre più triste, Marcello e Salvatore vogliono proporgli di incontrare nuove ragazze e cercare una fidanzata ma Rosa non è d’accordo. Nutrendo molti dubbi su Tom, Umberto indaga sull’uomo mentre Marta presenta l’americano a Vittorio Conti e medita sul suo futuro a Milano. Frustrato e confuso, Matteo cerca consiglio da Don Saverio.

Puntata in onda Mercoledì 14 febbraio 2024

Le indagini di Umberto sul passato di Tom danno i loro frutti, proprio mentre Marta continua a rimanere impassibile al corteggiamento del suo ex, poiché ancora troppo confusa. Rosa, che inizialmente si era mostrata perplessa, cede alle insistenze di Marcello e Salvatore che si sono messi in testa di trovare la fidanzata ad Armando. Prima di partire per l’America, Matteo chiede a Maria di potersi incontrare. Cosa le vorrà dire?

Puntata in onda Giovedì 15 febbraio 2024

Matteo è pronto per lasciare Milano e portare sua madre Silvana in America, ma prima di farlo saluta tutti gli amici che si è fatto al Paradiso e il fratellastro Barbieri. Maria, invece, non riesce più a tenere nascosto quello che prova per Portelli e riflette sulla possibilità di confessare tutto al fidanzato Vito. In cerca d’amore per Armando, Marcello e Rosa diventano sempre più complici e intimi, mentre Roberto capisce i sentimenti di Agata e prende immediatamente le distanze.

Puntata in onda Venerdì 16 febbraio 2024

Mentre Salvatore è certo che Elvira lo ami ancora, nonostante il fidanzamento con Tullio, Marcello fa la sua spiazzante proposta di investimento a Vittorio. Proprio lui si trova tra le mani gli scatti fatti alle ragazze madri per la campagna a favore della casa-famiglia, scatti che non piacciono affatto alla giovane Guarnieri. Mentre Clara e Alfredo hanno uno scambio molto importante, Tom vola a Londra: Marta lo ha lasciato in sospeso. Preso coraggio, Maria chiede a Vito di incontrarla, la stilista non può più mentire.

