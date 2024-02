Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 13 febbraio 2024: Umberto indaga su Tom. Marta è in pericolo?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 13 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Umberto indagherà su Tom, convinto che l'uomo nasconda qualcosa. Intanto Matteo, sempre più in ansia, chiederà consigli a Don Saverio.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 13 febbraio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Vito si offrirà di prendere il posto di Matteo al Paradiso mentre Marta presenterà Tom a Vittorio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Guarnieri non riuscirà ancora a decidere se dare fiducia al suo ex o no. Chi proprio non si fiderà di lui sarà Umberto, che comincerà a indagare sul ragazzo che ha conquistato il cuore della sua bambina. Marcello e Salvo intanto cercheranno di aiutare Armando a curare la sua delusione d’amore e gli proporranno di incontrare nuove donne. Rosa però non sarà per nulla contenta di questa decisione. Matteo chiederà consiglio a Don Saverio su come comportarsi mentre Agata domanderà a Clara di darle una mano per capire i reali sentimenti di Roberto per lei.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto indaga su Tom

Marta è sconvolta dal ritorno di Tom ma soprattutto della sua proposta di creare un’agenzia pubblicitaria insieme a San Francisco. La ragazza non sa se accettare o meno e se fidarsi di lui. Sceglierà però di presentare Tom a Vittorio, forse nella speranza che Conti le dia un suo parere e noti qualcosa in più rispetto a lei. Chi invece non si fiderà per nulla di Tom sarà Umberto. Il Commendatore si metterà a indagare sull’uomo che tanto ha fatto soffrire sua figlia e che ora pare pronto a riconquistarla.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Matteo in partenza e Vito…

Matteo è pronto a partire ma deve mentire a Marcello affinché il fratellastro non capisca che dietro a tutto questo c’è Umberto. Portelli sarà sempre più in difficoltà. Da una parte c’è sua madre e l’operazione che, partendo per gli Stati Uniti, potrebbe fare e dall’altra c’è il rapporto sempre più stretto e affettuoso con Marcello. Il ragazzo cercherà consiglio da Don Saverio mentre Vito, saputo della sua partenza, si farà avanti per prendere temporaneamente il suo posto al Paradiso.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Salvo in aiuto di Armando

Armando soffrirà ancora molto per la fine della sua relazione con Agnese. Marcello e Salvo cercheranno di aiutarlo e gli proporranno di incontrare nuove donne e di trovare una fidanzata. Rosa però non sarà d’accordo con loro. Agata cercherà consiglio in Clara e le rivelerà di essere sempre più interessata a scoprire i veri sentimenti che Roberto prova per lei. La giovane finirà per scottarsi con le sue stesse mani?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.