Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 15 febbraio 2024: Marcello e Rosa accorciano le distanze!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 15 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Matteo parte, e Maria decide di parlare con Vito. Marcello e Rosa, invece, si avvicinano sempre di più. Nel frattempo, Roberto allontana Agata...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 febbraio 2024, alle ore 16.00 su Rai 1, Matteo sta per partire per l'America. Il giovane saluta Marcello e tutti i suoi amici più cari. Intanto, Maria sta cominciando a pensare che sia il caso di rivelare a Vito che cosa provi realmente per il Portelli. Marcello, invece, decide di coinvolgere ancora di più Rosa nel suo progetto per far accasare Armando. Tra i due il feeling cresce maggiormente. Nel frattempo, Roberto si rende conto del fatto che Agata si sia presa una bella cotta per lui; per il suo bene, capisce che è meglio cambiare atteggiamento e prendere le distanze...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria vuole parlare con Vito...

Tutto è pronto per la partenza di Matteo e Silvana. Lui è un fascio di nervi. Il Portelli sente di aver tradito Marcello, poiché ha dovuto accettare i biglietti che gli aveva comprato Umberto, ed ha dovuto mentirgli. D'altra, ormai è troppo tardi per i sensi di colpa, e, soprattutto, deve concentrarsi sulla madre, la cui vita è appesa ad un filo e l'intervento programmato oltreoceano potrebbe salvargliela. Il giovane ha già salutato Maria, ed ora saluta anche gli altri amici ed il fratellastro. Nel mentre, la stilista è sempre più convinta che sia giunto il momento di parlare a quattr'occhi con Vito: è il caso che gli riveli la verità del suo cuore...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello e Rosa più vicini che mai...

Il Barbieri e Salvatore sono inarrestabili. I due si stanno dando da fare per tentare di far accasare Armando, rimasto solo - e triste - da quando Agnese se ne è andata a Londra da sua figlia Tina. Rosa, che in un primo momento non credeva che la loro idea fosse degna di considerazione, adesso ha cambiato idea, e li sta spalleggiando. L'ex fidanzato di Adelaide sta persino coinvolgendo maggiormente la nipote del capo magazziniere, ed il feeling tra di loro sembra aumentare notevolmente...

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberto allontana Agata...

Agata si è infatuata di Roberto sin dal primo momento in cui l'ha visto. Quest'ultimo, benché non si sia mai sbilanciato, si è affezionato immediatamente a lei, tanto che l'ha aiutata ogniqualvolta aveva un problema. In questo modo, la Puglisi junior ha finito con l'innamorarsi perdutamente del Landi. La ragazza ha seguito il consiglio di Clara, ed ha provato ed esporsi di più con il pubblicitario, per capire se la corrispondesse; allora, Roberto ha capito che Agata si è presa una bella cotta, e per il suo bene cambia drasticamente atteggiamento nei suoi confronti...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.