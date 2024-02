Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 16 febbraio 2024: Maria confessa a Vito di amare Matteo!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 febbraio 2024, alle ore 16.00 su Rai 1, Salvatore continua ad essere convinto del fatto che Elvira sia innamorata di lui. Intanto, Marcello spiazza Vittorio con una proposta d'investimento. Marta, invece, non è entusiasta degli scatti del servizio fotografico alle ragazze madri per sostenere il progetto della casa famiglia. Ora anche il direttore si ritrova con le foto tra le mani. Nel frattempo, Clara tenta di spronare Alfredo ad inseguire il suo vero sogno, mentre Tom decide di andare via da Milano, dato che l'ex non gli ha ancora dato una risposta, lasciandolo in sospeso. Per finire, Maria capisce di voler incontrare Vito per parargli di ciò che prova per Matteo...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello spiazza Vittorio...

Salvatore non riesce proprio a mettersi il cuore in pace. In fin dei conti, non ha mai smesso di provare qualcosa per Elvira, così come non ha mai smesso di credere che quest'ultima sia in realtà innamorata di lui, nonostante sia fidanzata con Tullio. L'Amato nutre ancora questa convinzione, ma non si starà semplicemente illudendo? Intanto, Vittorio viene a sapere che Marcello, ascoltando le Veneri chiacchierare, si è fatto venire un'idea. Il giovane fa presente al direttore la sua proposta d'investimento, lasciandolo senza parole...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marta insoddisfatta...

Marta si sta dedicando anima e corpo ad aiutare Cinzia e la figlioletta. La donna ha persino ideato il progetto della casa famiglia, che sta cercando di portare avanti a testa alta e contro tutti e tutto. Ora, per promuovere la sua idea, la Guarnieri ha pensato ad un servizio fotografico alle ragazze madri; peccato che gli scatti che sta guardando non la entusiasmino per niente. Anche il Conti si ritrova tra le mani le foto in questione... Che cosa ne penserà lui?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Maria deve parlare con Vito...

Clara ha sempre avuto a cuore Alfredo, e continua a volergli bene anche se lui ha comunque scelto Irene. Pertanto, la ciclista decide di spronarlo ad inseguire il suo sogno, per quanto possa essere difficile realizzarlo. Nel frattempo, Tom se ne va via da Milano. L'amata Marta non gli ha dato nessuna risposta, preferendo lasciarlo in sospeso al momento. Maria, invece, ha meditato a lungo sul da farsi, e alla fine è giunta ad un'inevitabile conclusione: la cosa migliore che possa fare è prendere Vito di petto e confessargli una volta per tutte di provare qualcosa per Matteo...

