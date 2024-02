Il Paradiso delle Signore 8, Anticipazioni Puntata del 12 febbraio 2024: Matteo è pronto a partire ma deve mentire a Marcello

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 12 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai1 ci dicono che Matteo sarà pronto a lasciare Milano e a volare negli Stati Uniti con i biglietti procurati da Umberto. Portelli sarà costretto a partire e a mentire a Marcello.

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata in onda il 12 febbraio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Matteo avrà preso la sua decisione e sarà pronto a partire per gli Stati Uniti insieme a Silvana, con i biglietti procurati da Umberto. Portelli non potrà però dire nulla a Marcello e dovrà mentirgli. Intanto Barbieri avrà un’idea su un possibile investimento che il Paradiso e Vittorio potrebbero fare mentre Tom proporrà a Marta di aprire insieme un’agenzia di pubblicità a San Francisco ma la Guarnieri continuerà a non fidarsi ancora totalmente di lui.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo pronto a partire ma deve mentire a Marcello

Umberto ha picchiato duro e stavolta, per mettere i bastoni tra le ruote a Marcello, ha deciso di approfittare della salute cagionevole di Silvana, per ricattare Matteo. Portelli, per salvare la vita della madre, ha dovuto cedere alle pressioni di Guarnieri ma non potrà certo raccontare tutto al suo fratellastro. Dovrà invece fare le valigie e mentire a Marcello, per evitare che il ragazzo corra rischi e si metta nei guai con il Commendatore.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello pronto a un nuovo investimento

Marcello ignora che Matteo si trovi nei guai e che sia stato preso di mira da Umberto, pronto a tutto per liberarsi di Barbieri. Il ragazzo crederà solo che suo fratello gli stia voltando le spalle o che comunque sia così tanto preoccupato per sua madre, da allontanarsi da lui. Marcello cercherà di distrarsi pensando a un progetto per il Paradiso e gli sarà molto utile ascoltare le Veneri, che gli daranno un’idea per un nuovo investimento.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marta non si fida ancora di Tom

Marta è sconvolta dall’arrivo di Tom a Milano ma soprattutto dalla sua intenzione di recuperare il loro rapporto. La Guarnieri non riuscirà a fidarsi di lui anche davanti a una proposta molto allettante. L’americano le proporrà infatti di aprire insieme un’agenzia di pubblicità a San Francisco. Questo vorrà dire non solo tornare negli Stati Uniti ma anche riprendere la loro relazione. Cosa deciderà di fare Marta?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.