Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 per la puntata del 14 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap di Rai 1 ci dicono che Umberto ha scoperto qualcosa su Tom. Rosa, invece, ha cambiato idea sul progetto di Marcello e Salvatore. Nel frattempo, Matteo si prepara a partire, ma prima...

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 14 febbraio 2024, alle ore 16.00 su Rai 1,

Tom sta ancora cercando di riconquistare Marta, la quale però resta sulla difensiva. Intanto, Umberto, che stava investigando su di lui, sembra aver trovato qualcosa d'interessante sul suo conto. Marcello e Salvatore, invece, continuano a cercare una fidanzata per Armando, ed ora anche Rosa li sta aiutando. Nel frattempo, Matteo si prepara a partire per l'America insieme a Silvana, però prima chiede a Maria un incontro per salutarsi per bene...

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Umberto ha indagato su Tom e...

Marta non si sarebbe mai e poi mai immaginata che Tom l'avrebbe ricercata, figuriamoci poi per tornare all'attacco con lei. Il giovane, infatti, sembra essere determinato a riconquistarla, e lo sta facendo corteggiandola, ma anche e soprattutto attraverso un'inattesa proposta: le ha chiesto di seguirlo in America per poter aprire lì un'agenzia pubblicitaria insieme. La Guarnieri è rimasta spiazzata, e non è stata in grado di dargli subito una risposta. Dopotutto, non si fida del tutto, proprio come Umberto, il quale ha persino iniziato ad investigare su Tom. Ora, tra l'altro, pare proprio che il Commendatore sia riuscito a trovare qualcosa d'interessante sul conto dell'americano... Che cosa avrà scoperto?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rosa spalleggia Marcello e Salvatore!

Da quando Agnese è partita per Londra, desiderosa di ricongiungersi con la figlia, Tina, Armando è rimasto solo. Quest'ultimo era ancora innamorato di lei al momento della sua partenza, e con ogni probabilità continua ad esserlo: altrimenti, perché non si sarebbe ancora trovato un'altra compagna di vita? Marcello e Salvatore, avendo a cuore la felicità del Ferraris, stanno escogitando un piano per riuscire a cercare un nuova fidanzata. Rosa, che inizialmente non era d'accordo con loro, adesso sembra aver cambiato idea, tanto che ha cominciato a spalleggiarli!

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Matteo saluta Maria prima di partire...

Alla fine, Matteo si è visto costretto a cedere al ricatto di Umberto. Il giovane sa perfettamente che il Commendatore gli sta con il fiato sul collo perché vuole servirsene per colpire Marcello, ed è per tale ragione che ha sempre tentato di respingerlo; tuttavia, quando gli ha offerto degli biglietti per l'America, dove Silvana potrà essere operata e quindi avere una chance di salvarsi, il Portelli non ha potuto far altro che accettare. Adesso il ragazzo si prepara a partire, ma prima chiede a Maria d'incontrarsi così da poterla salutare a dovere...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 febbraio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.