Il Paradiso delle Signore 2, Anticipazioni dal 20 al 24 maggio 2024: Teresa rischia la vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi repliche della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore, in onda su Rai 1, dal 20 al 24 maggio 2024. Ecco le Anticipazioni e le Trame della soap.

Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le repliche della seconda stagione della Soap, in onda alle ore 16. Scopriamo insieme le Trame delle cinque puntate, dal 20 al 24 maggio 2024 2024. Ecco le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore .

Puntata in onda Lunedì 20 maggio 2024

L’Italia è con il fiato sospeso seguendo l’evoluzione della critica situazione politica in Unghiera. Nel frattempo, al Paradiso delle Signore si celebra la Settimana Americana con il rock’n roll cantante da Ladyvette ma anche con jukebox, manifesti, scatti di divi di Hollywood e motociclette, tutti dettagli curati da Rose che è ormai presenza fissa nell’Atelier. Proprio lei e Pietro Mori attendono con impazienza l’attivo di Rockefeller, ma non sarà lui a presentarsi al magazzino durante l’apice dell’evento dedicato agli States. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata de Il Paradiso delle Signore 2 del 20 maggio 2024.

Puntata in onda Martedì 21 maggio 2024

Il terrore per lo scoppio di una nuova guerra mondiale si diffonde per Milano quando a Budapest arrivano le truppe sovietiche e inizia l’occupazione. Proprio a causa di questo clima, nessuno ha voglia di uscire per fare compere e gli affari del Paradiso ne risentono fortemente. Teresa, tuttavia, ha un’idea per attirare nuovi clienti e chiede a tutti di darle una mano per realizzarla, non avendo intenzione di gettare la spugna.

Puntata in onda Mercoledì 22 maggio 2024

La partenza di Rose permette a Pietro e Teresa di riavvicinarsi, tutto va a gonfie vele tra i due fidanzati fino a quando l’ex moglie di Mori non torna improvvisamente a Milano facendo il suo ingresso a sorpresa al paradiso. Rose avverte Mori di dover correre a Roma per parlare con Rockefeller prima che il magante lasci il Paese. Mentre Teresa è gelosa più che mai, al Paradiso ci sono guai a causa di un ladro che si aggira indisturbato per il magazzino, approfittando del caos per l'allestimento del Natale.

Puntata in onda Giovedì 23 maggio 2024

Teresa ha rischiato la vita durante la rapina all’Atelier e Mori si sente profondamente in colpa per non essere stato al suo fianco. Pietro decide, dunque, di lasciare Rose e tornare di corsa a Milano ma qui trova la Iorio preda a nuove e cruciali domande sul loro destino insieme. Mori è davvero l’uomo giusto per lei? Il dubbio sulla relazione è sempre più calzante.

Puntata in onda Venerdì 24 maggio 2024

Vittorio Conti organizza al Paradiso un’esibizione dei campioni di scherma che hanno conquistato tante medaglie alle Olimpiadi di Melbourne. L’iniziativa, tuttavia, diventa nuovo terreno di scontro tra lui e Pietro, geloso del fatto che Teresa abbia iniziato a lavorare per l’agenzia di Conti. Mentre la tensione è alle stelle, la Polizia arriva alle porte del Paradiso e convoca Pietro Mori in Questura!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.00 su Rai1.