Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nella puntata della Soap, in onda il 20 maggio 2024 su Rai1. Nell’episodio, Mori vorrà impressionare Rockefeller con una settimana dedicata agli Stati Uniti ma non andrà come previsto. Gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che vedremo in onda su Rai1 il 20 maggio 2024, alle ore 16.00, il Paradiso si trasformerà nel paese a stelle e strisce. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Mori e i suoi, grazie all’aiuto di Vittorio, daranno l’avvio della settimana americana del grande magazzino. I clienti saranno molto felici di vedere il “sogno americano” realizzarsi tra le corsie del loro negozio preferito, che si colorerà di bianco, blu e rosso grazie alle foto dei divi di Hollywood, al rock’n'roll, alla musica del jukebox e a una motocicletta. Rose sarà entusiasta di queste serate e si farà avanti ancora una volta con Mori. Pietro cercherà di tenerla a bada e di rassicurare Teresa, al culmine della gelosia. L’imprenditore cercherà di distrarsi dalle difficoltà amorose e concentrarsi sull’arrivo di Rockefeller. Ma del miliardario americano non ci sarà traccia; al suo posto arriverà qualcun altro e non sarà una visita di cortesia.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Il sogno americane arriva al Paradiso

Sono giorni di grande tensione in Italia, a causa della questione politica ungherese. Sui giornali non si parla d’altro ma Pietro e Vittorio cercheranno di non pensare agli eventi drammatici che potrebbero avere forti ripercussioni anche a Milano. I due continueranno a occuparsi della settimana americana, organizzata al Paradiso. Mori e Conti realizzeranno il sogno americano tra le corsie del loro grande magazzino: foto dei divi di Hollywood, musica rock’n roll, motociclette e jukebox, faranno compagnia ai clienti e li renderà partecipi di un mondo tutto da scoprire. Il vero intento di Pietro sarà però quello di impressionare Rockefeller, che dovrebbe varcare a momenti la porta del suo negozio.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Teresa sempre più infastidita dalla presenza di Rose

Rose è partita alla riconquista di Pietro. La Anderson ha rivelato a suo marito Frank di non volerlo seguire a Parigi e lui ha compreso perfettamente che la moglie è ancora innamorata di Pietro. E in effetti l’americana non riuscirà a nascondere i suoi sentimenti per Mori, al quale dichiarerà di voler rimanere a Milano, nonostante le continue richieste del padre e del consorte. Teresa comincerà a non sopportare la presenza fissa della sua rivale e spronerà Pietro a tenerla a distanza. Le cose si complicheranno quando Frank arriverà al Paradiso e, dopo una litigata con Rose, lancerà il suo anello nuziale, facendo capire a tutti che tra lui e la sua consorte è tutto finito.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Mori deluso. Rockefeller non si presenta al Paradiso

La settimana americana sembrerà essere un successo almeno all’inizio. Teresa sarà molto in ansia per quanto successo tra Frank e Rose mentre Mori non riuscirà a capire perché Rockefeller non sia ancora arrivato. Pietro scoprirà che le vicende politiche ungheresi e la paura che la situazione degeneri e arrivi persino in Italia, hanno spinto l'americano a prepararsi a lasciare il paese e a non voler più espandere il suo business nello stivale. Per l’imprenditore sarà un brutto colpo a cui si aggiungerà la delusione di vedere i clienti sempre più diminuire, spaventati che la guerra arrivi pure nelle loro case.

