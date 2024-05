Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 maggio 2024, Repliche: Rose torna a Milano e porta via Pietro!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 maggio 2024 su Rai1. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Rose convincerà Pietro a correre a Roma con lei per fermare Rockefeller. Teresa sarà furiosa. Gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 22 maggio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, Teresa e Pietro non avranno il tempo di recuperare il tempo perso. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che Rose, dopo essere stata via un mese, tornerà a Milano più in forma che mai. La Anderson spingerà Mori a fare velocemente le valigie e raggiungere Rockefeller a Roma, da dove si imbarcherà per lasciare per sempre l’Italia. Pietro si lascerà convincere a partire con lei, in modo da portare a termine il loro obiettivo e portare a casa la firma del miliardario. Ma l’imprenditore finirà per pentirsi amaramente delle sue scelte, soprattutto dopo aver scoperto che un ladro ha messo in pericolo il suo Paradiso e la sua Teresa.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rose torna a Milano

Teresa ha rilanciato il Paradiso e ha detto addio a Rose. La Iorio e Pietro avranno solo un mese per rimettere in ordine il loro rapporto e ricucire lo strappo che si è creato tra loro. L’americana tornerà a Milano dopo aver convinto suo padre a lasciarla andare ma soprattutto allarmata dalle ultime mosse di Rockefeller. La bionda avvertirà Pietro che il miliardario sta per lasciare l’Italia e che si imbarcherà verso gli Stati Uniti da Roma, ultima meta del suo lungo viaggio d’affari.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rose convince Pietro a partire per Roma. Teresa è una furia

Rose spingerà Pietro a fare velocemente i bagagli e a partire per Roma, dove – se faranno in tempo – potranno fermare Rockefeller e gli faranno firmare il loro accordo. Il tempo stringe e non potranno tergiversare un minuto in più. Mori si convincerà a lasciare Milano anche se questo vorrà dire abbandonare un’altra volta Teresa e seguire la sua cieca sete di successo. L’imprenditore finirà per pentirsi amaramente delle scelte che farà e che lo porteranno non solo a tradire la fiducia della Iorio ma a rischiare persino di perderla.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Un ladro si aggira tra i corridoi de Il Paradiso

Teresa dovrà accettare l’ennesimo abbandono di Pietro. La ragazza comincerà a stancarsi di dover rinunciare al suo compagno, fin troppo impegnato a occuparsi dei suoi affari. La giovane dovrà però affrontare ulteriori drammi. Tutto capiterà nelle giornate di festa dedicate a Sant’Ambrogio. Mentre il Paradiso osserverà alcuni giorni di chiusura, un ladro si aggirerà al suo interno, pronto a rovistare tra documenti e oggetti di valore. Il criminale sarà però sorpreso da Anna e dalla Iorio, entrate negli uffici per prendere alcuni appunti utili alla Imbriani per poter sostenere il suo esame di dattilografia. Le due donne finiranno vittime del manigoldo e Teresa si farà molto male.

