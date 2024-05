Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 21 maggio 2024, Repliche: Teresa rilancia il Paradiso e dice addio a Rose!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 maggio 2024 su Rai1. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che l'idea di Teresa entusiasmerà Rockefeller mentre per Rose sarà tempo di andarsene. Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

Le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 21 maggio 2024, alle ore 16.00 su Rai1, ci rivelano che Teresa riuscirà a risollevare il morale – e la reputazione – de Il Paradiso, facendosi promotrice di un’iniziativa che coinvolgerà sia i dipendenti che i clienti. Visto che a Milano si stanno diffondendo il timore e preoccupazione per lo scoppio di una terza guerra mondiale e per un’invasione sovietica, la Iorio penserà di trasformare il grande magazzino di Mori in un centro di raccolta per il popolo ungherese, in collaborazione con la Croce Rossa. L’idea piacerà così tanto ai milanesi da far tornare a brillare il negozio di Pietro. Intanto Rose riuscirà a convincere Rockefeller a far visita a Mori ma poco dopo sarà costretta a lasciare la città, per seguire suo padre a Parigi. Teresa sarà felice di essersi liberata di lei ma questo non riuscirà a placare la sua ira verso il suo fidanzato, fin troppo attento agli affari da dimenticarsi delle loro reciproche promesse.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa pronta a risollevare le sorti de Il Paradiso

Le notizie poco rassicuranti provenienti dall’Ungheria, hanno cominciato a seminare il terrore anche tra i cittadini di Milano. Molti si rifiutano di uscire di casa per paura che scoppi una guerra e la città possa essere invasa dalle truppe dell’Unione Sovietica. Il panico ha preso il sopravvento anche sui clienti del Paradiso, che hanno cominciato a non frequentare più il grande magazzino e a non concedersi le loro abituali compere. Teresa, consapevole di dover mantenere il controllo ma soprattutto di salvare le finanze di Mori, deciderà di trasformare il negozio in un centro di raccolta per la popolazione ungherese. La ragazza riuscirà a ottenere il favore di Pietro e l’aiuto di tutti i suoi colleghi insieme al sostegno della Croce Rossa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Rose convince Rockefeller a far visita a Pietro

L’iniziativa di Teresa farà colpo e molti clienti torneranno a far visita al Paradiso, per portare dei doni per il popolo ungherese. La Iorio riuscirà a rilanciare il grande magazzino e a fargli pubblicità nonostante il momento critico. Questo darà a Rose lo slancio per riprovare a spingere Rockefeller a far loro visita. Il miliardario americano, nonostante più volte abbia ribadito di non voler fare più affari in Italia, si lascerà convincere a dare un’occhiata a quanto starà accadendo tra le corsie del negozio di Pietro e ne rimarrà profondamente colpito. L’affare con Mori alla fine andrà in porto? Quali saranno le nuove idee che l’imprenditore metterà in atto?

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Rose deve andarsene ma Teresa non perdona

Rose riuscirà ad assicurarsi che Rockefeller visiti Il Paradiso ma né lei né Mori riusciranno a convincerlo a firmare, in quel momento, un affare con loro. La Anderson sarà persino costretta a lasciare Milano, per non perdere l’appoggio del suo ricco padre, che l’ha minacciata di chiudere ogni rapporto con lei se non l’avesse seguito a Parigi. Con Rose fuori dai giochi, Teresa potrà tirare un sospiro di sollievo. Non sarà però facile ritrovare la calma, non dopo aver visto quanto Pietro abbia tenuto più ai suoi affari che alla loro relazione. Per la Iorio sarà arrivato il momento di tirare le somme e di prendere delle decisioni riguardo al suo fidanzamento.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 maggio 2024.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.