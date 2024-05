Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 24 maggio 2024, Repliche: Pietro accusato della morte di Rose!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore e scopriamo cosa succederà nella puntata della Soap, in onda il 24 maggio 2024 su Rai1. Nell’episodio Pietro sarà portato in Questura con l'accusa di omicidio. Ha ucciso lui Rose? Ricordiamo che gli episodi della Soap attualmente trasmessi sono repliche della seconda stagione.

La puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 24 maggio 2024, alle ore 16.00, riserverà una brutta sorpresa sia per Pietro che per Teresa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che tra Mori e Vittorio la rivalità sarà ancora molto accesa. I due uomini, entrambi innamorati della Iorio, non riusciranno a trattenersi e nemmeno i nuovi progetti per il grande magazzino saranno in grado di calmare, anche solo per un momento, le acque. A peggiorare la situazione ci si metterà un’accusa pesantissima che ricadrà su Mori. La Polizia arriverà a prelevare il direttore e gli rivelerà che Rose Anderson è morta e che lui è il principale indiziato.

Ricordiamo che la Soap dal 6 maggio 2024 va in onda con le repliche della seconda stagione.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Teresa prende le distanze da Pietro

Il furto al Paradiso e l’aggressione subita dal ladro hanno spinto Teresa a lasciare il Paradiso. La Iorio ha riferito a Mori di non avere più intenzione di essere una delle sue Veneri e di volersi dedicare solo al suo negozio. Peccato però che le cose non stiano andando per nulla bene. La ragazza non ha più il denaro necessario a pagare l’affitto del locale dell’attività dello zio e per il momento sarà costretta a sgomberarne tutti gli spazi. Vittorio si offrirà di darle un piccolo spazio all’interno dell’agenzia Conti e le permetterà di tenere il suo campionario là, fino a quando non avrà trovato una soluzione ai suoi problemi.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Pietro perde il controllo con Vittorio

Pietro è distrutto dai sensi di colpa. Mori non solo ha passato la notte con Rose ma non è stato vicino a Teresa e non ha impedito che lei fosse aggredita. Per il direttore sono giorni molto complicati e la vicinanza di Vittorio alla Iorio – benché molto preziosa – lo sta facendo sempre più innervosire. I due uomini non riusciranno a tenere a freno la gelosia reciproca e questa sfocerà in un’altra discussione al Paradiso. Teresa sarà una furia e se la prenderà con il suo fidanzato, accusandolo di non aver saputo tenere a freno la lingua con un amico, che sta solo cercando di aiutarlo.

Trame e Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Pietro accusato di omicidio. Ha ucciso Rose?

La rivalità tra Vittorio e Pietro continuerà nonostante gli sforzi di Conti di aiutare l’amico e il suo Paradiso. Il pubblicitario, cavalcando l’onda delle olimpiadi, avrà l’idea di organizzare un’esibizione dei campioni di scherma all’interno del grande magazzino. Parallelamente a questo si occuperà del progetto dei Caroselli, per cui Elsa gli ha dato una grande mano. Ma quanto le cose sembreranno andare per il meglio, almeno dal punto di vista imprenditoriale, ecco che il destino avrà in serbo qualcosa di tragico per Mori. Il direttore riceverà la visita della Polizia, che lo inviterà a recarsi in Questura per rispondere alla terribile accusa di omicidio. Rose è stata trovata morta e il principale indiziato è lui, visto che è stato l’ultima persona a vederla viva.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.