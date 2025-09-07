Il Paradiso delle Signore 10, Puntata dell'8 settembre 2025: comincia la nuova stagione!

Anticipazioni TV

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è finalmente arrivata. Ecco cosa succederà nella prima puntata in onda l'8 settembre 2025, nel pomeriggio di Rai1.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte e l’8 settembre 2025 comincia la nuova stagione, la numero 10. Nella puntata in onda alle ore 16.00 su Rai1, vedremo i due grandi magazzini rivali ripartire alla grande. Al Paradiso si penserà alla nuova sfilata di Botteri, che ha realizzato una collezione ispirata al cinema e Fulvio, il nuovo intrigante magazziniere, si troverà subito a gestire il grande lavoro che c’è dietro a questi eventi. Odile invece vorrà restituire alla GMM il suo lustro dopo quello che ha combinato Tancredi e si metterà alla ricerca di una nuova stilista. Elvira e Salvo invece si prepareranno al battesimo di Andrea e sceglieranno il padrino per il bambino. Peccato però che il signor Gallo e sua moglie abbiano già in mente qualcuno, che non incontrerà il favore di Salvatore e della Venere. Vediamo insieme, nel dettaglio, cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore: comincia la 10 stagione con tanti cambiamenti

La nuova stagione de Il Paradiso delle Signore arriva su Rai1 e dall’8 settembre 2025 potremo seguire gli episodi inediti della Soap. Nella prima puntata di questo nuovo ciclo di puntate, ci saranno tanti cambiamenti. Come abbiamo rivisto grazie alle repliche, alla GMM è scoppiato il putiferio e solo grazie alla scelta di Marcello di non denunciare Tancredi, Umberto non ha perso la faccia e Adelaide ha potuto salvare l’unità della sua famiglia, che nasconde ancora tanti segreti. Guarnieri ha confessato alla cognata tutto il suo amore ma si è fatto da parte, contento che lei abbia trovato la sua felicità, benché non più al suo fianco. Per Odile è invece cominciato il lavoro molto duro e la vedremo, nella puntata d’esordio de Il Paradiso 10, combattere per dare di nuovo lustro alla Galleria Milano Moda.

Odile pronta a ricominciare nella prima puntata de Il Paradiso delle Signore 10

Odile è determinata ad avere una nuova stagione ricca di vittorie per la Galleria Milano Moda. Dopo quello che ha combinato Tancredi la ragazza si troverà a dover salvare la reputazione della GMM e riportarla ai fasti dell’inizio, quando suo cugino non aveva ancora messo in atto il plagio della collezione del Paradiso. Per riuscirci, la contessina dovrà prima di tutto trovare una nuova stilista, che sostituisca la Furlan, licenziata da Umberto e cacciata dal negozio con molto disonore. Non sarà certo facile trovare una persona in gamba, che possa combattere con l’estro creativo di Botteri, che ha dimostrato di essere un designer dal grande talento e che ha già una nuova collezione da lanciare.

Il Paradiso delle Signore 10: Salvatore ed Elvira nei guai per il battesimo di Andrea

Botteri ha realizzato una nuova collezione ispirata al cinema e non vede l’ora di presentarla ai clienti del Paradiso. Dopo aver chiarito con Delia ed essersi finalmente lasciato andare ai sentimenti per lei, Gianlorenzo ha trovato una nuova linfa vitale ed è pronto a usarla per rendere la nuova stagione del Paradiso una delle più belle di sempre. Le porte del grande magazzino di Roberto si riapriranno alla vigilia di una nuova sfilata; Fulvio è il nuovo magazziniere (si rivelerà avere un passato oscuro e molto complesso) e si troverà travolto dai preparativi frenetici per questo grande evento. Intanto Elvira e Salvo, diventati genitori, dovranno occuparsi del battesimo di Andrea. La scelta del padrino si rivelerà più complicata del previsto; la loro decisione finirà per scontrarsi con quella dei coniugi Gallo, che riveleranno ai due ragazzi di aver già pensato a un candidato ideale ovvero un loro parente di nome Tarcisio. E attenzione perché proprio questa situazione porterà Salvatore a scontrarsi di nuovo con il suo prepotente suocero.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.