Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dall’8 al 12 settembre 2025: Marcello vuole sposare Adelaide

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della decima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dall’8 al 12 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte con la decima stagione della soap più amata di Rai 1. Tra new entry, nuovi intrecci, personaggi che tornano al centro delle trame, poi colpi di scena imperdibili e storie d’amore avvincenti, ecco le Anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda dall’8 al 12 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni settimanali: cosa succederà dall’8 al 12 settembre 2025

Lunedì 8 settembre 2025

Riaprono le porte del Paradiso e le novità non sono di certo poche. Nel corso delle prime puntate conosceremo Fulvio Ranaldi, nuovo magazziniere che ha un passato complesso e doloroso alle spalle, poi spazio a Botteri con la nuova collezione a tema cinema e i preparativi per la sfilata che fervono nel grande magazzino milanese. Tancredi se ne va e Odile viene nominata a capo di Galleria Milano Moda, pronta a trovare il giusto stilista per farla rinascere. Salvatore Amato ed Elvira Gallo sono felici genitori del piccolo Andrea ma a casa Gallo si scatena una vera e propria battaglia per la nomina del padrino del bambino in vista del battesimo.

Martedì 9 settembre 2025

Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri tornano a Villa Guarnieri dopo la loro lunga vacanza estiva, e lui è al settimo cielo anche per via di un importante riconoscimento che riceverà durante una cerimonia al Circolo. Mentre Umberto ha preso una decisione su Odile, Delia è in crisi perché non riesce a trovare un elemento originale per le sue parrucche e la sfilata è sempre più vicina. Nel frattempo, Roberto ha una proposta interessante sulla sfilata al Paradiso mentre Odile propone a Umberto una collaborazione con l’attrice Marina Valli.

Mercoledì 10 settembre 2025

Fulvio ha accettato il posto di magazziniere al Paradiso ma tiene tutto nascosto alla figlia Caterina, mentre Salvatore si oppone alla scelta del padrino indicato dai suoceri. Marcello è nervoso, vede Umberto ancora troppo preso da Adelaide e si sente poco accettato a Villa Guarnieri. Dopo aver parlato con suo fratello Matteo Portelli e aver scoperto che ha trascorso la notte con Marina Valli, Marcello ha un’intuizione per la sfilata. Quando Fulvio ha un malore Enrico lo soccorre e il magazziniere gli racconta la sua storia, mentre Concetta interviene per sedare la lite in casa Gallo ma senza successo. Per Irene e Delia arriva un visitatore inaspettato.

Giovedì 11 settembre 2025

Quando, durante la premiazione al Circolo, Adelaide spende parole bellissime per Marcello, Umberto entra in crisi. Nel frattempo, Marina Valli accetta di sfilare per il Paradiso rifiutando la proposta di Odile, che corre da Matteo per un chiarimento. Mentre i due sembrano riavvicinarsi, Fulvio si confida con Enrico e Rosa torna improvvisamente a Milano con un dono per Roberto. I coniugi Gallo pretendono che Tarcisio, cugino di Elvira, sia il padrino del figlio Andrea e Salvatore sembra rassegnato. Concetta, tuttavia, ha un piano per cambiare le cose.

Venerdì 12 settembre 2025

Marcello ha intenzione di fare la proposta di matrimonio ad Adelaide e si confida con Matteo. Nel frattempo, proprio nel giorno del battesimo e della sfilata, Concetta ha un malore che costringe Elvira a trovare una madrina all’ultimo momento. Mentre Roberto vorrebbe lanciare il romanzo di Rosa, la quale ha un incontro con Odile per parlarle proprio del libro che ha scritto, Botteri convince Fulvio a non tenere più nascosta la verità a Caterina. Durante la sfilata, un vero successo per Botteri, Marina Valli fa un gesto che lascia scioccata Odile mentre Umberto tenta un ultimo, disperato, tentativo per riconquistare la contessa.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.