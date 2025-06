Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni: nel cast Simone Montedoro nei panni di Fulvio Rinaldi

Anticipazioni TV

Nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore anche Simone Montedoro, che presta il volto a Fulvio Rinaldi. Ecco le Anticipazioni sulla soap di Rai 1.

Torna a settembre Il Paradiso delle Signore con le puntate della decima stagione della soap di Rai 1. Nel cast ci sarà anche Simone Montedoro nei panni di Fulvio Ranaldi, e sembra che questo personaggio potrebbe sin da subito instaurare un forte legame con Adelaide di Sant’Erasmo. Ecco tutte le Anticipazioni.

Simone Montedoro nel cast de Il Paradiso delle Signore 10

Classe 1973, nato a Roma, Simone Montedoro è un attore amatissimo con un curriculum invidiabile. Nella sua lunga carriera troviamo tantissime serie tv di successo come Don Matteo, Un medico in Famiglia 3, Distretto di Polizia poi Matrimonio e altre follie. Simone presta la sua voce a La Caserma, il docu-reality in onda su Rai 2, poi partecipa come concorrente alla seconda edizione de Il cantante mascherato su Rai 1 e nel 2021 è nel cast di Tale e quale show.

Nel 2023, invece, torna al cinema con Mamma qui comando io diretto da Federico Moccia. L’attore romano sarà tra i protagonisti della decima stagione de Il Paradiso delle Signore, le cui riprese sono ufficialmente iniziate il 26 maggio 2025, e che andrà in onda su Rai 1 a settembre 2025. Mentre i fan della soap sono felici per il ritorno ad agosto delle ultime puntate della nona stagione, Simone si prepara ad impersonare Fulvio Rinaldi. Scopriamo insieme le prime Anticipazioni su questo nuovo personaggio e che ruolo avrà nelle trame della soap.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Fulvio colpisce Adelaide

Nel cast della decima stagione de Il Paradiso delle Signore arriva anche Fulvio Rinaldi, impersonato dall’attore romano Simone Montedoro. Stando alle prime Anticipazioni sulle trame delle nuove puntate della soap, Fulvio potrebbe instaurare sin da subito un forte legame con Adelaide di Sant’Erasmo, grande protagonista che vivrà un momento particolare a causa della traballante love story con Marcello Barbieri. Sarà Fulvio a farle perdere la testa dopo che Marcello ha scelto di lasciarla per correre da Rosa Camilli a Bologna e parlare con lei dei sentimenti che li legano?

Al momento non abbiamo grandi dettagli sulla story-line di Fulvio, eccezione fatta per il fatto che porterà un grande scompiglio nel grande magazzino milanese, facendo perdere la testa ad una delle protagoniste principali. E se si trattasse proprio di Adelaide? Certo non è escluso che anche Irene Cipriani possa essere attratta dal nuovo arrivato, essendo rimasta completamente sola nel corso della nona stagione. Non resta che attendere per ulteriori aggiornamenti che, senza dubbio, trapeleranno nei prossimi mesi.