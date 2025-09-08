Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 9 settembre 2025: Umberto ha grandi progetti per Odile, Adelaide non si oppone!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore. Nell'episodio in onda su Rai1 il 9 settembre 2025, Umberto informerà Adelaide di avere dei grandi progetti per il futuro di Odile e di avere intenzione di metterli in pratica tutti. Cosa avrà in mente?

La ripartenza della GMM è per Umberto l’occasione di dare a Odile dei nuovi compiti. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore 10, in onda il 9 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, il Commendatore saluterà – insieme alla su famiglia – il ritorno di Adelaide dalle vacanze e la informerà di aver in mente un progetto per il futuro della loro figlia. La contessa non si opporrà e riterrà invece che questa sua idea possa essere vantaggiosa per la sua adorata ragazza. Intanto Odile, sotto consiglio di Guarnieri, proporrà a Marina Valli una collaborazione ma le cose potrebbero non andare come lei sperato. Delia sarà in crisi perché non riuscirà a trovare un elemento originale che contraddistingua le sue parrucche per la nuova sfilata mentre Roberto avanzerà una proposta per rendere speciale la nuova sfilata. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore 10: Adelaide torna a casa dalle vacanze!

Il Paradiso delle Signore 10 è cominciato e sono tante le novità in ballo per questa nuova stagione. Nella puntata in onda il 9 settembre 2025, Adelaide tornerà a casa dopo aver passato le vacanze con Marcello e si preparerà a ricevere un premio che il Circolo le ha riservato. La serata in suo onore darà a Umberto l’occasione di confidarle di aver preso una decisione riguardo a Odile e al suo futuro. La contessa lo ascolterà con grande interesse e stavolta non si opporrà alle sue idee, ritenendo che Guarnieri abbia ragione nel voler dare una nuova opportunità alla loro figlia.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 9 settembre 2025: Odile propone una collaborazione a Marina Valli

Umberto rivelerà ad Adelaide di avere intenzione di occuparsi anche lui, e in concreto, al futuro della loro figlia. Odile dovrà avere le stesse opportunità di Marta e Riccardo e Adelaide non potrà certo opporsi alla sua decisione. Guarnieri darà alla ragazza un’idea per rilanciare la GMM ovvero di proporre a Marina Valli di collaborare. La giovane sarà più che mai contenta di procedere come suggerito. Ma ad aspettarla, dietro l’angolo, ci sarà una brutta sorpresa, che la riporterà a confrontarsi con Matteo.

Delia in crisi, non ha nessuna ispirazione! Ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Al Paradiso è cominciata la preparazione della nuova sfilata di moda, con la collezione dedicata al cinema. Delia si troverà in crisi; la Venere non troverà l’ispirazione giusta per le sue parrucche da abbinare agli abiti e la cosa la manderà nel pallone. Roberto invece avrà un’idea, per lui particolarmente funzionale, per rendere il nuovo grande evento del Paradiso ancora più sensazionale! Che cosa avrà in mente il direttore?

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.