Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 16 settembre 2025: Arriva il nuovo stilista della GMM, Odile è sconvolta!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 settembre 2025 su Rai1 vedremo Odile sconvolta dall'arrivo del nuovo stilista... che conosce già! Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Odile si pentirà presto del bacio con lo sconosciuto incontrato al Circolo. Tutto questo capiterà nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 16 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1. La contessina verrà informata da Umberto dell’arrivo del nuovo stilista che Guarnieri pensa di assumere per la GMM. La ragazza scoprirà che si tratta proprio dell’uomo che ha baciato la sera prima e che risponde al nome di Ettore Marchesi. La figlia di Adelaide sarà davvero sconvolta e continuerà a non togliersi dalla mente la scena di Marina e Matteo insieme alla sfilata. Intanto anche Delia conoscerà il suo designer della Galleria e Botteri comincerà a guardarlo con una certa curiosità. Il romanzo di Rosa susciterà molto interesse nelle Veneri mentre Elvira e Salvo, grazie all’aiuto della Camilli, si concederanno una serata fuori. E mentre la Camilli si occuperà del piccolo Andrea e farà un incontro inaspettato, Marcello farà una richiesta molto importante a Matteo e Salvo. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 16 settembre 2025: Odile sconvolta dal nuovo stilista della GMM

Odile ha baciato uno sconosciuto al Circolo. La ragazza sarà inebriata dall’incontro appena fatto e sarà pure stupita di se stessa, visto che ha ceduto al suo fascino come non le era mai successo. Nonostante la bella serata appena passata, la contessina non riuscirà a togliersi dalla mente il bacio tra Marina e Matteo e ne sarà ancora profondamente turbata. Ma il vero shock lo subirà quando alla GMM incontrerà il nuovo stilista che Umberto è deciso ad assumere. Odile si renderà subito conto che il suo nuovo designer, che probabilmente prenderà il posto della Furlan, è proprio l’uomo con cui lei si è lasciata andare poche ore prima. La giovane nobile verrà a scoprire che questo nuovo personaggio si chiama Ettore Marchesi e pare essere un asso nel suo lavoro. Anche Delia e Botteri lo incontreranno causalmente e Gianlorenzo ne sarà stranamente incuriosito.

Il Paradiso delle Signore: Il romanzo di Rosa scatena la curiosità della Veneri

Che Rosa fosse un asso nella scrittura già si sapeva ma che si sarebbe lanciata nella scrittura di un vero e proprio romanzo, è una bellissima novità. Le Veneri sono molto felici del successo della loro amica e in loro crescerà la curiosità di saperne di più; non vedranno l’ora di partecipare alla presentazione, che si terrà proprio al Paradiso. La Camilli è soddisfatta del suo lavoro ed è anche felice che Roberto la stia sostenendo. La scrittrice presto farà un incontro inaspettato che potrebbe metterla di nuovo in una situazione difficile. Possibile che Tancredi si faccia di nuovo vivo con lei e voglia proporre a Umberto di presentare il libro di Rosa anche nella Galleria?

Rosa “salva” Elvira e Salvo, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Elvira e Salvo sono molto preoccupati per la tosse del piccolo Andrea. Concetta li ha rassicurati dicendo loro che non si tratta di qualcosa di grave e che i bambini molto spesso manifestano questi fastidi. In parte rassicurati ma soprattutto molto stanchi, i neo genitori avranno desiderio di una piccola evasione. Rosa si farà avanti per occuparsi del bambino, dando ai ragazzi l’occasione per concedersi una breve serata insieme. Intanto Marcello penserà alle nozze con Adelaide e farà a Matteo e a Salvo una precisa richiesta. Li vorrà come suoi testimoni?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.