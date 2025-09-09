Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 15 al 19 settembre 2025: Odile bacia Ettore!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni settimanali delle trame della decima e nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, la soap in onda su Rai 1. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 15 al 19 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore riapre le sue porte con la decima stagione della soap più amata di Rai 1. Tra new entry, nuovi intrecci, personaggi che tornano al centro delle trame, poi colpi di scena imperdibili e storie d’amore avvincenti, ecco le Anticipazioni delle trame delle puntate che andranno in onda dal 15 al 19 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni settimanali: cosa succederà dal 15 al 19 settembre 2025

Lunedì 15 settembre 2025

Villa Guarnieri in subbuglio quando Adelaide annuncia che sposerà Marcello a Odile, Marta e Umberto. Mentre Rosa confida a Roberto di aver scritto un romanzo e lui vorrebbe organizzare la presentazione al Paradiso, affidando ad Agata la realizzazione di una copertina accattivante. Fulvio trova il coraggio di confessare la verità a Caterina. La ragazza, invece, chiede a Don Saverio di trovarle un lavoro mentre Elvira è preoccupata per la tosse insistente di Andrea e Concetta cerca di rassicurarla.

Martedì 16 settembre 2025

Odile incontra un uomo misterioso al Circolo e tra loro scatta un bacio inaspettato ma, nonostante la ragazza sia elettrizzata per l’accaduto, non può dimenticare il gesto di Marina per Matteo durante la sfilata. Anche Delia fa conoscenza dello sconosciuto e Gianlorenzo si allarma. Nel frattempo, Umberto ha trovato un nuovo stilista per Galleria Milano Moda ovvero Ettore Marchesi. Ma attenzione: è proprio lui il ragazzo misterioso che ha baciato Odile!

Mercoledì 17 settembre 2025

Mentre Marcello fa una richiesta importante a Salvatore e Matteo, il romanzo di Rosa incuriosisce le Veneri. Nel frattempo, molto provati per la preoccupazione per il figlio, Salvo ed Elvira si concedono una serata di divertimento grazie all’aiuto di Rosa. Lei, invece, si troverà a vivere un incontro inatteso.

Giovedì 18 settembre 2025

Odile non è certa che Ettore sia la scelta giusta per Galleria Milano Moda, mentre Agata e Roberto continuano a discutere per la copertina del romanzo di Rosa, fino a giungere ad una conclusone. Mentre Caterina nasconde un segreto, Concetta mostra ad Elvira un metodo per calmare la tosse di Andrea. Nel frattempo, a casa Puglisi arriva un ospite molto atteso. Adelaide organizza un ricevimento a Villa Guarnieri e Rosa e Marcello hanno modo di confrontarsi, spiati da Umberto. Rosa viene a sapere delle nozze e prende una decisone molto importante.

Venerdì 19 settembre 2025

Elvira è sempre più assente dal Paradiso a causa del piccolo Andrea e lo staff inizia a risentirne, così Agata suggerisce ad Irene di coinvolgere Caterina nel lavoro e Fulvio approva, aiutando le Veneri. Mentre Ettore fa una telefonata enigmatica e Mimmo e Agata ricevono un premio, pur con due reazioni molto diverse, a casa Amato arriva la tregua tra mamma e figlia. Al Paradiso va in scena la presentazione del romanzo di Rosa, “Nata sotto il segno di Venere” e c’è anche Tancredi, che è tornato compiendo un gesto inaspettato nei confronti di Galleria Milano Moda. Irene, invece, convince Caterina a lavorare per loro mentre Roberto è stupito del successo di Rosa e le fa una proposta lavorativa che la mette davanti ad una scelta difficile.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.