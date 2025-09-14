Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 15 settembre 2025: Adelaide si sposa mentre Odile bacia uno sconosciuto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore in onda il 15 settembre 2025 su Rai1. Nell'episodio della Soap vedremo Adelaide entusiasta delle sue nozze mentre Odile si lascerà andare con uno sconosciuto...

Nozze in vista a Il Paradiso delle Signore. Nella puntata in onda il 15 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Adelaide comunicherà con gioia a Odile, Marta e Umberto del suo matrimonio con Marcello. La Contessa sarà felicissima ma la reazione del Commendatore darà adito a molti pensieri. Intanto Rosa rivelerà alle Veneri di aver scritto un romanzo, di cui Roberto è entusiasta e non vede l’ora di organizzare la presentazione nel suo grande magazzino, affidando ad Agata il disegno della copertina. Intanto Fulvio rivelerà a Caterina la verità sul suo vero lavoro e la giovane, colpita da questa confessione, chiederà aiuta a Don Saverio per trovare anche lei un impiego. Elvira sarà molto preoccupata per la tosse del piccolo Andrea e Concetta cercherà di rassicurarla. Odile, sconvolta dal gesto romantico tra Marina e Matteo, si lascerà andare a un bacio con uno sconosciuto, incontrato al Circolo. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 15 settembre 2025: Adelaide felice per le sue imminenti nozze

Marcello ha chiesto la mano di Adelaide e non vede l’ora di diventare ufficialmente suo marito. Barbieri non può più aspettare, non con Umberto alle calcagna ed è stanco di essere sempre considerato un in più nella famiglia della contessa. Per questo ha deciso di fare il passo che lo renderà, a tutti gli effetti, uno di casa. La nobile è felicissima di questa novità e ha detto di sì senza pensarci. Nella puntata de Il Paradiso in onda il 15 settembre 2025, Adelaide informerà Odile, Marta e Umberto della bella notizia e si preparerà per una festa memorabile, in cui lei finalmente si unirà al suo innamorato. Il Commendatore sarà quello che rimarrà più stupito tra tutti e comincerà a pensare di aver davvero perso ogni occasione con la sua amata cognata.

Roberto entusiasta di Rosa, ecco cosa vedremo nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Rosa è tornata a Milano con una preziosa sorpresa per Roberto. La Camilli ha rivelato al direttore di aver scritto un romanzo e nella puntata della Soap del 15 settembre 2025 lo dirà anche alle Veneri. Landi sarà felicissimo di questa novità e non vedrà l’ora di organizzare la presentazione del libro, che si terrà nel suo grande magazzino. Roberto affiderà ad Agata il compito di occuparsi della copertina e non starà più nella pelle. Intanto Elvira sarà molto in ansia per la tosse di suo figlio ma Concetta le assicurerà che non c’è nulla di strano in quanto sta accadendo al suo Andrea.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Odile bacia uno sconosciuto

Dopo aver ascoltato i consigli di Botteri, Fulvio deciderà di dire a sua figlia tutta la verità. Lontana dall’essere arrabbiata con suo padre, Concetta capirà di dovergli dare una mano e chiederà aiuto a Don Saverio per trovare un lavoro. Odile invece non riuscirà a togliersi facilmente dalla mente l’immagine del bacio tra Marina e Matteo. Con questo pensiero in mente si lascerà corteggiare da uno sconosciuto al Circolo, con cui incrocerà le labbra a fine serata. Attenzione perché questo personaggio arriverà presto a turbare la vita della contessina, che se lo ritroverà presto molto vicino.

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 15 al 19 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.