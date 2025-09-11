Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 12 settembre 2025: Marcello pronto a sposare Adelaide!

Anticipazioni TV

Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 settembre 2025 su Rai1 vedremo Marcello pronto a fare la proposta di matrimonio ad Adelaide. Nozze in vista per la Contessa? Scopriamo insieme le anticipazioni complete dell'episodio della Soap.

Marcello ha preso la sua decisione ed è pronto a fare un passo avanti con Adelaide. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 12 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Barbieri rivelerà a Matteo di voler fare la proposta di matrimonio alla sua amata, mettendo così fine – secondo lui – alle interferenze di Umberto. Intanto il Paradiso si preparerà per la sfilata ma anche per il battesimo di Andrea. La prima andrà molto bene per tutti, tranne per Odile che rimarrà sconvolta dal gesto inaspettato di Marina Valli. Per il battesimo ci sarà purtroppo un nuovo intoppo. Concetta si influenzerà costringendo Elvira a trovare una sostituta. Roberto vorrà pubblicare il romanzo di Rosa mentre Botteri darà un prezioso consiglio a Fulvio, la cui figlia farà la conoscenza di Agata. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 settembre 2025: Marcello vuole sposare Adelaide

Marcello è stanco di Umberto e non sopporta più di vederlo intorno ad Adelaide. Barbieri è certo che il Commendatore sia pronto a sfruttare qualsiasi suo passo falso per riconquistare la Contessa e lui non può permetterlo. Visto quanto è innamorato di lei e ormai pronto a dare una svolta al loro rapporto, il giovane penserà di chiedere ad Adelaide di sposarlo. Marcello si confiderà con Matteo, rivelandogli i suoi piani e organizzerà la dichiarazione una volta che la sfilata al Paradiso sarà finita.

Odile sorpresa da Marina Valli, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Odile ha perso terreno con Marina Valli e ha dovuto rinunciare alla collaborazione con lei. La ragazza dovrà sopportare un altro smacco da parte dell’attrice che dopo la sfilata del Paradiso, che si rivelerà un vero successo, farà un gesto sconvolgente che la lascerà senza parole. Di cosa si tratterà? Si lascerà andare con Matteo davanti a tutti, rendendo nota la loro relazione? Intanto Botteri spingerà Fulvio a essere sincero con sua figlia Caterina, che conoscerà la bella e dolce Agata.

Il Paradiso delle Signore: Il battesimo di Andrea si complica

Per Elvira e Salvo arriverà il giorno del battesimo di Andrea e purtroppo i ragazzi dovranno fare fronte a un grande problema: Concetta si ammalerà e sarà costretta a letto con una forte influenza. La Gallo dovrà trovare una sostituta ma non sarà facile farlo in così poco tempo. Intanto Roberto non vedrà l’ora di dare alla stampa il romanzo di Rosa, la grande sorpresa che la Camilli ha fatto al suo amico. La Venere racconterà a Odile la trama del suo libro e spererà che abbia successo.

