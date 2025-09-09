Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 10 settembre 2025: Marcello si sente escluso, Umberto è ancora ingombrante!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore. Nell'episodio in onda su Rai1 il 10 settembre 2025, Marcello non ci sta più. Umberto deve farsi da parte.

Marcello si sente ancora escluso nella famiglia di Adelaide e nonostante il loro rapporto sia ormai consolidato, non è ancora sereno. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 10 settembre 2025, Barbieri sarà sempre più nervoso e infastidito da questa sensazione ma soprattutto dall’ingerenza di Umberto, presenza fissa nella vita della contessa. Il ragazzo cercherà di non essere tormentato da questi pensieri, almeno non ora che è in arrivo la nuova sfilata del Paradiso. Dopo aver fatto colazione con Marina Valli – reduce da una notte di passione con Matteo – il giovane avrà un’idea per il grande evento che si terrà nel suo grande magazzino. Salvo si rifiuterà di accettare che il cugino Tarcisio faccia da padrino a suo figlio mentre Fulvio, il nuovo magazziniere, continuerà a tenere nascosto a sua figlia Caterina, il suo reale lavoro al Paradiso. All’improvviso, mentre sarà impegnato sul lavoro, avrà un malore ed Enrico correrà in suo soccorso. Concetta cercherà di convincere il signor Gallo a lasciare sua figlia e suo marito liberi di decidere per il battesimo del piccolo Andrea. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Marcello sempre più infastidito da Umberto, nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Umberto ha grandi progetti per Odile e l’attaccamento che sta dimostrando per la ragazza, che ha scoperto essere sua figlia, ha portato la contessa a lasciargli più spazio. Tra i due, alla fine della scorsa stagione, c’è stato un chiarimento e Guarnieri ha confessato alla cognata di amarla ancora e di essere convinto che lo farà per sempre. Una dichiarazione che ha sconvolto Adelaide, che ha però voluto tenere segreto tutto questo a Marcello. Barbieri ha però la convinzione che il Commendatore farebbe di tutto per riprendersi la sua ex compagna e la cosa lo manda in bestia. Marcello è sempre più nervoso soprattutto perché ha la sensazione, e non riesce a togliersela, di non essere del tutto incluso nella famiglia dei Di Sant’Erasmo e di essere sempre un ospite non troppo gradito.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Enrico soccorre Fulvio

Marcello non riesce e non riuscirà a togliersi presto, la sensazione di non essere ancora riuscito a farsi accettare completamente nella famiglia di Adelaide. Il giovane cercherà di non pensarci troppo e di concentrarsi invece sull’imminente sfilata. E gli verrà pure una grande e nuova idea. Durante una colazione passata con Marina Valli e Matteo – reduci da una notte di passione – il giovane avrà l’ispirazione per il grande evento che sta per arrivare nel grande magazzino. Intanto Fulvio continuerà a nascondere a sua figlia Caterina il suo reale lavoro. Il nuovo magazziniere si rivelerà sempre più un uomo dal passato oscuro ma nella puntata del 10 settembre 2025 guadagnerà un nuovo amico: Enrico. Il medico lo soccorrerà dopo che avrà avuto un malore.

Il Paradiso delle Signore: Salvo di nuovo deluso dal Signor Gallo

Elvira e Salvo stanno organizzando il battesimo di Andrea ma un intoppo si è messo in mezzo alle loro scelte. Il Signor Gallo e sua moglie hanno scelto il padrino. La decisione è ricaduta su un cugino di Elvira, Tarcisio, e la cosa ha fatto infuriare l’Amato. Concetta si farà avanti e prometterà di parlare con Andrea Gallo, speranzosa di convincerlo a cambiare idea e a lasciare i ragazzi liberi di fare le loro scelte, senza alcuna imposizione. La Puglisi riuscirà nel suo intento?

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.