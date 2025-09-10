TGCom24
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata dell'11 settembre 2025: Odile perde terreno mentre Rosa torna al Paradiso!

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata, inedita, de Il Paradiso delle Signore. Nell'episodio in onda su Rai1 l'11 settembre 2025, Odile battuta sul tempo da Marcello e Matteo. La contessina riuscirà a rilanciare la GMM?

I piani di Odile non andranno come da lei sperato e la contessina si troverà con un nulla di fatto tra le mani. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda l’11 settembre 2025, alle ore 16.00 su Rai1, Odile scoprirà che Marina Valli ha accettato la proposta di sfilare per il Paradiso e non per la GMM. La ragazza chiederà spiegazioni a Matteo, a cui finalmente si riavvicinerà. Intanto Fulvio, dopo averlo ringraziato per l’aiuto, condividerà i suoi segreti e i suoi tormenti con Enrico mentre Rosa tornerà al Paradiso con una sorpresa per Roberto. Salvo sembrerà essersi arreso al fatto che il cugino Tarcisio sarà il padrino di suo figlio ma Concetta gli dirà di avere un piano per cambiare le cose. Intanto la relazione tra Adelaide e Marcello potrebbe fare un salto di qualità. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 settembre 2025: Odile battuta sul tempo!

Umberto ha grandi progetti per Odile e per darle la spinta giusta e diventare una grande imprenditrice, le ha suggerito di chiedere a Marina Valli di sfilare per la GMM. Purtroppo però Marcello l’ha battuta sul tempo o meglio, Barbieri aveva qualche carta in più da giocare con Marina Valli, che accetterà di sfilare per il Paradiso e non per il grande magazzino di Umberto. Odile ci rimarrà molto male e cercherà di avere spiegazioni da Matteo, con cui sembrerà – finalmente – avere un riavvicinamento. Per i due ragazzi ci sarà speranza di un nuovo futuro insieme?

Rosa torna al Paradiso, ecco cosa succederà nella puntata de Il Paradiso delle Signore

Rosa ha lasciato il Paradiso e Milano per fare chiarezza e nonostante abbia dichiarato di aver bisogno di tempo per pensare, la ragazza tornerà prestissimo tra le sue compagne. La giornalista ha fatto una gradita sorpresa a Irene e Delia e arriverà nel grande magazzino con un regalo speciale per Roberto. Di cosa si tratterà? Intanto Fulvio ringrazierà Enrico per averlo soccorso e troverà in lui un valido confidente. Rinaldi si aprirà con il dottore e gli confesserà cosa lo tormenta ormai da tempo. Saprà Enrico aiutarlo come serve?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Concetta ha un’idea per aiutare Salvo ed Elvira

Il signor Gallo ha preteso che il padrino di Andrea sia il cugino di Elvira, Tarcisio. Salvo ci è rimasto malissimo e vorrebbe impedire al suocero di averla vinta. Ma purtroppo i tentativi di fargli cambiare idea sono risultati vani e il ragazzo pensa di gettare la spugna. Concetta non ha perso le speranze e rivelerà all’Amato e a sua moglie di avere un'idea per cambiare le cose. Intanto Marcello è sempre più nervoso e non sopporta più la presenza così ingombrante di Umberto. Barbieri penserà che sia arrivato il momento di darci un taglio e comincerà a escogitare un modo per far evolvere il suo rapporto con Adelaide… e lo troverà!

Scopriamo insieme le Anticipazioni Settimanali de Il Paradiso delle Signore dall'8 al 12 settembre 2025.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 su Rai1.

