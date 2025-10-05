Forbidden Fruit Anticipazioni 6 ottobre 2025: Ender minaccia Alihan, e lui perde le staffe!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 6 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Ender pretende che Alihan le porti rispetto, e per ottenerlo arriva persino a minacciarlo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 6 ottobre 2025 alle 14:10, anche se lui è sposato con Ender, Alihan e Zeynep non hanno smesso di amarsi. Durante una cena, la tensione esplode: la mora li prende di petto pubblicamente, generando un po' d'imbarazzo. Infatti, benché il loro sia soltanto un matrimonio di facciata, Ender pretende che si mantengano le apparenze; pertanto, sorprendendola insieme all'ex fidanzata, minaccia il marito. A questo punto, Alihan perde completamente le staffe...

Forbidden Fruit: Alihan ha sposato Ender, ma...

Alihan si è cacciato in un bel guaio, e non può far altro che prendersela con se stesso. Convinto che Halit sia stato la causa della fine del matrimonio dei suoi genitori, poiché aveva intrapreso una relazione extra-coniugale con sua madre, pugnalando alle spalle suo padre, il giovane ha deciso di mettersi subito in azione per fargliela pagare. Pertanto, Alihan ha pensato che non fosse una cattiva idea accettare di allearsi con Ender, mossa dalla sua stessa sete di vendetta; allora, il moro ha persino accettato di sposarla...

Alihan esasperato... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Benché il loro non sia un matrimonio che si fonda sull'amore, per mantenere le apparenze, è inevitabile che Alihan ed Ender vivano sotto le stesso tetto. Questa convivenza forzata, però, non è per niente semplice, specialmente per lui: lei non è una donna dal carattere docile. Alihan appare sempre più nervoso, poiché esasperato dalla presenza di Ender nella sua abitazione, e nella sua vita. D'altra parte, il cuore del giovane continua a battere per Zeynep, colei che avrebbe voluto sposare e con la quale avrebbe voluto andare a convivere...

Ender minaccia Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 6 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Alihan e Zeynep continuano ad amarsi profondamente, nonostante lui si sia sposato con Ender e lei si sia alleata con Halit per contrastarlo. Pertanto, nel corso di una loro cena, sopraggiunge la signora ed esplode il caos, prendendo entrambi di petto e generando così un clima di forte imbarazzo. Infatti, anche se il loro sia soltanto un matrimonio di facciata, Ender non ha la minima intenzione di permettere ad Alihan di umiliarla: è importante che mantengano le apparenze. Per questo motivo, avendolo sorpreso con Zeynep, la mora lo minaccia. Il ragazzo, furibondo, le sta facendo sapere che non farà mai ciò che vuole e che sta provando ad imporgli!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.