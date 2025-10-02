Forbidden Fruit Anticipazioni 3 ottobre 2025: Zeynep spinge Alihan con le spalle al muro!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 3 ottobre 2025 su Canale 5: Zeynep sta per informare Halit di ciò che ha scoperto su Alihan...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 3 ottobre 2025 alle 14:10, Yildiz non è felice con Halit. L'uomo la tiene sotto stretta sorveglianza, specialmente sul piano economico, e la rimprovera non appena ne ha l'occasione. Inoltre, la bionda nasconde qualcosa: un segreto che potrebbe mettere in discussione tutta la sua vita. Intanto, Zeynep confessa ad Halit quali sono i suoi sospetti su Alihan...

Forbidden Fruit: Yildiz se ne va, ma...

Da quando si sono sposati, tra Halit e Yildiz non è mai corso buon sangue. I due hanno attraversato diversi momenti di crisi profonda, pur essendo marito e moglie da poco tempo. Di recente, ad esempio, Halit e Yildiz hanno avuto un'accesa discussione perché lei aveva criticato aspramente i nuovi amici di Erim. Estenuata dalla lite ed irritata dal fatto che il coniuge non la spalleggiasse, Yildiz si è temporaneamente trasferita a Sapanca per cambiare un po' aria. Halit, però, poco dopo è andata a riprendersela, convincendola a tornare ad Istanbul insieme.

Yildiz nasconde un segreto... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Yildiz non sembra per niente felice, anzi: è sempre più insofferente per la sua relazione tormentata con Halit. Quest'ultimo non fa che rimproverarla duramente, ma soprattutto le sta con il fiato sul collo: la tiene sotto stretta sorveglianza, specialmente dal punto di vista economico, temendo che possa spendere più del dovuto o, peggio, derubarlo. D'altra parte, la giovane sta nascondendo un incredibile segreto che potrebbe rimescolare tutte le carte in tavola, e che potrebbe spingerla ad uno sconvolgente cambio di rotta. Di che cosa si tratterà?

Zeynep inchioda Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 3 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Quando Halit le ha proposto di diventare la nuova vice-direttrice della Falcon Airlines, Zeynep gli ha dato una risposta affermativa, pur essendo consapevole del fatto che questo significasse doversi schierare apertamente contro Alihan. Infatti, l'imprenditore ha deciso di affidarle questo prestigioso ruolo principalmente affinché lei agisse come "spia" per suo conto: avrebbe dovuto tenere sotto stretta sorveglianza il suo ex fidanzato e andare a riferirgli ogni sua mossa. Pertanto, ora Zeynep sta comunicando ad Halit quali sono i suoi sospetti su Alihan: crede che lui stia acquistando le azioni della compagnia attraverso delle società straniere!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.