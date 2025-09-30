Forbidden Fruit Anticipazioni 1° ottobre 2025: Lila nei guai, Yildiz teme il peggio...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 1° ottobre 2025 su Canale 5: mentre Lila, ansiosa, chiede aiuto, Yildiz, timorosa, contatta Kemal...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno senza parole. Nell'episodio in onda il 1° ottobre 2025 alle 14:10, Yildiz va a far visita a Zeynep nel suo nuovo ufficio. Quando escono insieme, le sorelle notano Lila che afferma di essere lì per incontrare suo zio Alihan, anche se in realtà vuole parlare con Emir. La ragazza informa quest'ultimo del fatto che Zerrin li ha invitati a cena. Visto che hanno raccontato tante frottole, capiscono di aver bisogno di un aiuto esterno. Successivamente, Yildiz chiama Kemal, temendo che lui possa avercela con lei...

Forbidden Fruit: Yildiz torna a casa con Halit...

Yildiz ha avuto un'accesa discussione con Halit. Stavolta, la loro lite ha avuto origine dal fatto che lei avesse criticato aspramente i nuovi amici di Erim. Dato che il marito non la spalleggiava, Yildiz, indispettita, ha preso una drastica decisione: si è trasferita temporaneamente a Sapanca per cambiare un po' aria. Poco dopo, però, la bionda è stata raggiunta prima da Kemal e poi da Halit, il quale non li ha sorpresi insieme per un soffio. Halit le ha proposto di tornare ad Istanbul insieme, e alla fine Yildiz ha scelto di dargli una risposta affermativa...

Lila in crisi... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Tornata ad Istanbul, Yildiz si reca alla Falcon Airlines per andare a trovare Zeynep nel suo nuovo ufficio da vice-direttrice. Quando escono insieme, le due sorelle notano la presenza di Lila, la quale si giustifica dicendo di essere lì per incontrare suo zio Alihan. Sta mentendo. La verità è che Lila ha urgente bisogno d'incontrare Emir per parargli a quattr'occhi. La ragazza comunica al suo fidanzato che Zerrin ha espresso il desiderio di avere entrambi a cena; dunque, viste tutte le menzogne che le hanno rifilato, sono in grossi guai!

Yildiz preoccupata, nelle Anticipazioni della puntata del 1° ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Lila ed Emir hanno ricevuto un invito a cena da parte di Zerrin, ed ora temono il peggio: le hanno raccontato una serie di frottole. Non sapendo come uscirne, i due chiedono a Caner di dare loro una mano. Quest'ultimo accetta di aiutarli, ma fa sapere loro che non lo farà da solo. In un secondo momento, Yildiz cerca di mettersi in contatto con Kemal. La bionda crede che sia il caso di avere un confronto con il suo ex marito per assicurarsi che non sia adirato per ciò che è accaduto di recente tra di loro in quel di Sapanca...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.