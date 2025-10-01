TGCom24
Forbidden Fruit Anticipazioni 2 ottobre 2025: Alihan esasperato, Ender è insopportabile!
Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 2 ottobre 2025 su Canale 5 rivelano che Alihan sta esaurendo la pazienza: la convivenza con Ender è più difficile del previsto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 ottobre 2025 alle 14:10, Zehra accorcia le distanze con Kemal. Intanto, a Casa Argun non si respira un bel clima: Erim continua ad avere dei problemi con alcuni amici di scuola, ed in più le tensioni con il padre non cessano. Alihan ed Ender, invece, sono alle prese con una difficile convivenza forzata...

Forbidden Fruit: Zehra si sta affezionando a Kemal...

Nel momento in cui è venuto a sapere che, a seguito di un'accesa lite con Halit, Yildiz aveva deciso di trasferirsi temporaneamente in quel di Sapanca per cambiare un po' aria, Kemal ha capito che gli si era presentata un'occasione imperdibile per fare la sua prossima mossa. Così, il giovane si è affrettato a raggiungere la sua ex moglie; poi, però, è arrivato l'imprenditore a guastargli la festa. Ora, mentre Yildiz ha il timore che Kemal possa avercela con lei, lui e Zehra sembrano fare passi avanti nel loro rapporto. Quest'ultima si sta affezionando sempre di più a Kemal...

Erim in difficoltà... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

A Casa Argun non si respira una bella aria. Anzitutto, Erim sta continuando a riscontrare una serie di problemi con alcuni dei suoi compagni di classe. D'altra parte, il ragazzino aveva provato ad instaurare un legame più profondo con dei nuovi amici, ma Yildiz, indispettita dalla loro maleducazione, li aveva cacciati via dalla villa senza farsi troppi scrupoli. Come se non bastasse, Erim, non sentendosi spalleggiato da lui, continua ad entrare in conflitto con Halit. Sembra proprio che il poverino non riesca a trovare un po' di pace...

Alihan esasperato a causa di Ender, nelle Anticipazioni della puntata del 2 ottobre 2025 di Forbidden Fruit

Prosegue, ma non senza intoppi, la convivenza forzata tra Alihan ed Ender. Lui ha accettato di prenderla in moglie dopo che lei gli aveva promesso il suo 5% delle quote della Falcon Airlines: dato che l'obiettivo di Alihan è quello di farla pagare ad Halit, ex amante della madre, non ha potuto fare a meno di acconsentire e sposarla. Così, adesso il moro si vede obbligato a vivere insieme alla sua nuova "mogliettina", e l'impresa si sta rivelando più ardua del previsto. A quanto pare, Alihan sta esaurendo la pazienza: non ne può davvero più di Ender!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 29 settembre al 3 ottobre 2025.

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì nel daytime di Canale 5.

