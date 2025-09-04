Forbidden Fruit Anticipazioni 5 settembre 2025: Halit chiede il divorzio a Yildiz. Ecco perché...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 5 settembre 2025 su Canale 5: Halit fa una scoperta che lo spinge a chiedere il divorzio a Yildiz...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 5 settembre 2025 alle 14:20, Halit viene a sapere chi è davvero Kemal, e così vuole il divorzio da Yildiz. Per salvare apparenze e reputazione, però, sceglie di aspettare qualche mese per procedere. Nel mentre, Kemal, smascherato, protegge Ender, che intanto escogita una piano per trasferirsi in una casa più grande e lussuosa. Zeynep ed Alihan, invece, hanno trascorso una romantica notte insieme, e sembrano innamoratissimi. Infatti, lui tronca di netto con Hira, la quale giura vendetta. Nel frattempo, sia Caner che Emir si dicono infelici delle loro vite: il primo è stanco dell'ambizione smodata della sorella, il secondo non può stare con chi ama perché non abbastanza ricco...

