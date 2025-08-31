Forbidden Fruit Anticipazioni 1° settembre 2025: Halit ed Ender provano ad incastrare Yildiz! Ecco come

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 1° settembre 2025 su Canale 5: Halit, su consiglio di Ender, prova a far cadere Yildiz in trappola...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit sono ricche di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 1° settembre 2025 alle 14:20, Halit ha deciso di rincasare, però il rapporto con Yildiz continua ad essere molto teso. Intanto, Ender sta provando a far ingelosire l'ex con Bulent. Zeynep, invece, è a cena fuori con Caner ed Emir, ed insieme attendono l'arrivo di Hira e dell'uomo misterioso che sta frequentando; così, la mora scopre che l'amica si sta vedendo con Alihan. Caner prova a consolare Zeynep. In un secondo momento, Ender propone ad Halit di testare la lealtà di Yildiz, intestandole un conto milionario. Kemal, che ha ascoltato tutto, corre a riferirlo all'ex moglie, che, quindi, davanti al regalo del marito reagirà in malo modo...

Forbidden Fruit: Halit torna a casa, ma...

Halit ha scoperto che Yildiz gli ha rubato dei soldi, e così, furibondo, ha preso una drastica decisione: dopo aver avuto con lei un'accesa discussione, se ne è andato via di casa ed è andato a stare in un hotel; come se non bastasse, qui è stato raggiunto da Ender, con la quale ha avuto l'ennesimo rapporto intimo. Ora che si sono calmate un po' le acque, l'uomo è pronto a fare ritorno alla vila. Tuttavia, il rapporto con Yildiz continua a mostrare delle crepe. Il loro matrimonio è davvero entrato in crisi, oppure i due saranno in grado di trovare un punto d'incontro alla fine? Nel mentre, Ender, certa che la loro relazione stia naufragando, e che quindi lei abbia una concreta chance con Halit, sta provando a farlo ingelosire con Bulent...

Zeyep sconvolta... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Zeynep è a cena fuori in compagnia di Caner ed Emir. Tutti e tre stanno aspettando l'arrivo di Hira, la quale, tra l'altro, non verrà da sola: al suo fianco ci sarà l'uomo misterioso che è riuscito a far breccia nel suo cuore. Quando la mora scopre che l'individuo in questione altri non è che Alihan, neanche a dirlo, resta a bocca aperta. Caner, che ha messo gli occhi addosso a Zeynep, si è accorto del suo pessimo stato d'animo, ed ora sta provando a tirarla su di morale. Peccato che, nonostante tutti i suoi sforzi, lei continui a sembrare piuttosto affranta...

Halit ed Ender provano ad incastrare Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 1° settembre 2025 di Forbidden Fruit

Ender ha una controversa proposta per Halit. La donna suggerisce all'ex marito di mettere alla prova Yildiz: dovrà intestarle un conto milionario per testare la sua sincerità e lealtà. Infatti, secondo Ender, la biondina non esiterà neanche un solo momento, s'impossesserà del denaro e lo lascerà su due piedi, essendo interessata soltanto ai suoi soldi. Tuttavia, Kemal ha sentito tutto, così corre ad informare Yildiz in modo tale che non cada in questa trappola. Allora, davanti allo straordinario "regalo" di Halit, la giovane s'infurierà e lo rifiuterà!

