Endless Love Anticipazioni Ultima Puntata 4 febbraio 2025: Kemal pronto a tutto per salvare Nihan da Emir!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio Finale di Endless Love in onda il 4 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5: Kemal è disposto a fare qualsiasi cosa pur di salvare Nihan. Ce la farà?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo qual è l'epilogo di questa emozionante storia d'amore. Nell'ultima puntata in onda il 4 febbraio 2025 in prima serata, alle 21:20, Nihan viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir. La giovane, ancora stordita, viene legata con una catena, ed Asu la sorveglia. Intanto, Kemal scopre finalmente chi è la talpa: si tratta di Adem. Purtroppo, ormai è tardi, poiché l'agente ha già rapito Zeynep. Tuttavia, questo sequestro è in verità uno stratagemma per rapire Ayhan e Zehir. Quindi, questi ultimi vengono tenuti in ostaggio insieme alla Sezin dallo spregevole imprenditore. Allora, Emir va in ospedale, pur essendo consapevole che verrà arrestato. In un secondo momento, Zeynep tenta di togliere la vita ad Emir, ma sopraggiungono Kemal ed Hakan per fermarla. Poi, l'ingegnere aiuta il nemico a fuggire. Emir, infatti, gli ha promesso che libererà Ayhan, e lo porterà da Nihan. Il Soydere viene condotto nel luogo in cui si trova la moglie, però ha poco tempo per salvarla. Il finale sarà metaforicamente e letteralmente esplosivo...

Endless Love Anticipazioni: Nihan viene rapita!

Kemal e Nihan hanno raggiunto l'aeroporto insieme alla piccola Deniz, pronti ad espatriare per ricominciare altrove, lontani da Emir e quindi finalmente al sicuro. I due, tra l'altro, pensavano che finalmente il peggio fosse passato, ma, purtroppo, si sbagliavano. Infatti, nonostante fossero scortati da Hakan e da Adem, il fattaccio è accaduto lo stesso. Una volta giunta in bagno, la Sezin è stata prima avvelenata e poi sequestrata da due inservienti. Quando il Soydere si è reso conto di ciò che era successo, ha iniziato subito a sospettare della presenza di una talpa...

Endless Love Anticipazioni: Adem è la talpa

Nihan viene condotta da Baran nel nascondiglio di Emir, il quale si trova ancora in un edificio abbandonato con una brutta ferita infetta ed in compagnia di Asu. Ora, quest'ultima si mette a sorvegliare a vista la sua rivale in amore, che, stordita, viene legata con una catena affinché non possa scappare. Nel mentre, Kemal ha stanato la talpa di cui ipotizzava l'esistenza, benché ormai sia troppo tardi: si tratta di Adem, che passava delle informazioni ad Emir e a Baran, e che adesso ha rapito Zeynep. Tuttavia, questo rapimento è soltanto uno stratagemma, poiché il vero obiettivo è il sequestro di Ayhan e Zehir.

Kemal cerca di salvare Nihan, nelle Anticipazioni dell'Ultima Puntata di Endless Love del 4 febbraio 2025

Ayhan e Zehir sono tenuti in ostaggio da Emir insieme a Nihan. A questo punto, il folle imprenditore decide che è giunto il momento di andare in ospedale, dove sa che riceverà le cure di cui ha bisogno, ma dove sa anche che verrà arrestato. Allora, Zeynep coglie l'occasione al volo per tentare di ucciderlo. Sopraggiungono per tempo Hakan e Kemal per fermarla prima che commetta una sciocchezza che potrebbe rovinarle per sempre la vita. Dopodiché, sorprendentemente, il protagonista aiuta Emir a scappare. Infatti, l'acerrimo nemico gli ha promesso che libererà Ayhan, e lo condurrà da Nihan. Emir è di parola, porta il Soydere sul posto in cui si trova sua moglie; tuttavia, ha poco tempo per salvarla...

