Endless Love Anticipazioni Puntata Serale 19 dicembre 2024: Kemal riuscirà a salvare Nihan?

Le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda il 19 dicembre 2024 in prima serata su Canale rivelano che Kemal mette in atto un piano per liberare Nihan! Ce la farà?

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci sconvolgeranno. Negli episodi in onda il 19 dicembre 2024 alle 21:20, Kemal si affretta a raggiungere casa di Emir, sapendo che quest'ultimo tiene Nihan prigioniera. Emir minaccia l'ingegnere con la pista, però non spara. Arriva la polizia, allertata dal Soydere, e l'imprenditore dichiara che la moglie è uscita. I poliziotti, non avendo un mandato di perquisizione, non possono entrare per verificare che stia dicendo la verità, mentre il protagonista viene arrestato per violazione di proprietà privata. Il giorno dopo viene rilasciato ed escogita un piano per liberare la Sezin. Emir cade nella trappola tesagli da Kemal: mentre si allontana, un drone pilotato da Yigit consegna alla giovane una maschera antigas da indossare, e gli uomini di Ayhan addormentano i tirapiedi del figlio di Galip e Mujgan. In seguito, l'ingegnere, Ayhan e Zehir trovano il nascondiglio di Halil e cercano di estorcergli delle informazioni, ma senza successo. Nel frattempo, Zeynep sorprende Emir in un momento di dolcezza con la piccola Deniz e gli dice che potrà realizzare il suo desiderio di paternità con il loro bebè, ma lui ribadisce che non rinuncerà mai a Nihan...

Endless Love Anticipazioni: Emir tiene Nihan prigioniera!

Al termine del matrimonio di Leyla ed Ayhan, Nihan ed Emir hanno avuto un durissimo scontro. Lei, infatti, ha osato disobbedirgli: lui le aveva proibito di presenziare al grande giorno della zia da sola. Estenuata dall'atteggiamento dispotico di Emir, la Sezin lo ha minacciato di andare via di casa, e lui, di tutta risposta, ha pensato bene di rinchiuderla in stanza e di allontanare Vildan. Ora, la pittrice è prigioniera del folle Emir, ma, per fortuna, Kemal, venuto a sapere che cosa sta accadendo, si affretta a raggiungere la loro abitazione per trarre in salvo Nihan!

Endless Love Anticipazioni: Kemal deve salvare Nihan!

Kemal si presenta a casa di Emir, il quale, furente, gli punta contro una pistola. Tuttavia, quest'ultimo non ha il coraggio di sparare. Parallelamente sopraggiunge la polizia, precedentemente allertata dall'ingegnere, però, purtroppo, gli agenti hanno le mani legate: Emir dichiara che Nihan è uscita, e loro non possono entrare nella villa per verificare che questa sia la verità, non avendo un mandato di perquisizione. Il Soydere, invece, viene arrestato per violazione di proprietà privata. Il protagonista resta in carcere per un solo giorno, così l'indomani può escogitare un piano per riuscire a liberare l'amata...

Kemal libera Nihan, nelle Anticipazioni di Endless Love della Puntata Serale del 19 dicembre 2024

Emir sta per cadere nella trappola tesagli da Kemal. Mentre il primo si allontana, un drone pilotato da Yigit consegna a Nihan una maschera antigas da indossare, e gli uomini di Ayhan addormentano i tirapiedi di Emir che sono lì di guardia. Portata a termine questa missione, ora che finalmente la giovane è libera, il fratello di Tarik e Zeynep, insieme a Zehir ed Ayhan, trova il nascondiglio di Halil, l'ex capo della logistica della Kozcuoglu Holding che potrebbe fornire una testimonianza chiave per inchiodare Galip e suo figlio per tutti gli illeciti commessi nel corso di questi anni. Il Soydere prova a farlo parlare, ma Halil è un vero osso duro, non vuole aprire bocca. Al contempo, Zeynep sta per sorprendere Emir in un momento di tenerezza con la piccola Deniz. La mora, seppur sembrava essersi messa il cuore in pace, gli si avvicina per dirgli che la bambina non è sua figlia, però potrà coronare il sogno di paternità prendendosi cura del bebè che porta in grembo. Zeynep gli consiglia di lasciare stare il fratello e la Sezin e di costruirsi un futuro con lei ed il loro bebè, ma lui ribadisce che non rinuncerà mai e poi mai alla sua "dolce moglie"...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.