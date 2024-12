Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal rischia di morire in un incendio appiccato da Emir!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: Emir dà fuoco ad una casa... con Kemal narcotizzato dentro!

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Emir, in preda ad un raptus di gelosia, deciderà di uccidere il suo rivale in amore. Il perfido imprenditore ordinerà ad uno dei suoi uomini di dare fuoco alla casa in cui Nihan e Kemal si vedono di nascosto, mentre quest'ultimo si troverà al suo interno, narcotizzato... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Kemal rischia di morire, Video

Emir ha un piano diabolico, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi vediamo Kemal in pena dopo aver scoperto che ad uccidere Ozan è stato Tarik, i telespettatori turchi sanno già che presto il nostro amato protagonista di questa intricante dizi turca rischierà di morire per mano del suo acerrimo nemico. Nonostante il Soydere non riesca più a guardare Nihan negli occhi, poiché il gemello è stato ammazzato da suo fratello, lei non ha la minima intenzione di rinunciare a lui. Infatti, dopo un commovente faccia a faccia con Tarik, il quale l'ha supplicata di non lasciare solo Kemal, la Sezin acquista una casa affinché diventi il loro nido d'amore. Purtroppo, però, quest'ultima non ha considerato che Emir non le permetterà mai di essere felice lontana da lui, e per giunta insieme al suo odiato rivale!

Endless Love Anticipazioni: Emir vuole uccidere Kemal!

Emir, dopo aver tentato - senza successo - di far incarcerare Nihan per degli illeciti commessi da lui stesso, si rende conto che, per dividerla definitivamente da Kemal, ha una sola scelta: deve sbarazzarsi una volta per tutte di quest'ultimo. Uno scagnozzo di Emir sorprende il Sodeyere nella casa nel bosco che la pittrice ha comprato per i loro incontri segreti e lo stordisce con il cloroformio. Una volta che il giovane stramazza al suolo, lo spregevole imprenditore dà ordine al tirapiedi di appiccare al fuoco: Emir vuole che Kemal muoia tra le fiamme!

Anticipazioni Endless Love: Hakan spara ad Emir e salva Kemal!

Nihan si rende immediatamente conto di ciò che sta accadendo. Terrorizzata al pensiero che Kemal muoia bruciato, la giovane si affretta a raggiungerlo per prestargli soccorso; Emir, per proteggerla, prova a fermarla, ma la Sezin non sente ragioni. Nel mentre, sopraggiunge Hakan, bramoso di vendetta. Il poliziotto vuole farla pagare al figlio di Galip e Mujgan per avergli impedito di sposare Zeynep, minacciandolo: avrebbe fatto fuori suo fratello Safak, se lui non avesse abbandonato all'altare l'amata, per giunta sbugiardandola davanti a tutti i suoi cari. Hakan punta la pistola contro Emir, ma quando preme il grilletto, un uomo di fiducia di quest'ultimo, Mehmet, gli spara sulla mano, facendo sì che il proiettile vada a vuoto. Allora Emir corre a salvare Nihan, mentre Hakan, con la mano ferita e fasciata, corre a salvare Kemal. Per fortuna, tutti loro ne escono illesi...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.