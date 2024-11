Endless Love, Anticipazioni e Trame Turche: Il matrimonio tra Zeynep ed Hakan finisce in tragedia!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni provenienti dalla Turchia per le nuove puntate di Endless Love, l’amata soap turca in onda su Canale 5: le nozze di Zeynep ed Hakan si concludono con minacce e sconvolgenti rivelazioni...

Cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Turchia. Esse ci rivelano che Zeynep è sul punto di sposare Hakan, il quale ha tanto insistito affinché lei accettasse di diventare sua moglie; ma, incredibilmente, Hakan l'abbandonerà sull'altare, dicendo a tutti i presenti di non poter convolare a nozze con lei perché il bambino che aspetta non è suo, bensì di Emir. Neanche a dirlo, c'è proprio lo zampino di quest'ultimo dietro lo strano dietrofront del poliziotto... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera turca di Canale 5.

Hakan vuole sposare Zeynep a tutti i costi, nelle Nuove Puntate di Endless Love

Mentre noi vediamo Hakan continuare ad insistere con Zeynep affinché lei accetti di sposarlo, i telespettatori turchi sanno bene che il loro matrimonio non verrà celebrato proprio perché sarà lui ad abbandonarla all'altare. Hakan ha iniziato a provare un sincero sentimento nei confronti di Zeynep, tanto che, benché sia consapevole che quest'ultima sia innamorata di un altro, ossia di Emir, dal quale, per giunta, aspetta un bambino, vuole comunque prenderla in sposa. Infatti, il poliziotto è convinto che, prima o poi, riuscirà a fare breccia nel cuore di Zeynep, ed inoltre, in nome dell'amore che nutre nei suoi confronti, in questo modo riuscirà a far sì che suo figlio abbia anche un padre...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep, ancora innamorata di Emir, respinge Hakan...

Zeynep è propensa ad accettare la proposta di matrimonio di Hakan, poiché consapevole che possa tornarle utile, ma il forte - e folle - sentimento che prova per Emir la fa tentennare. Infatti, la giovane si sta per recare in ospedale proprio con l'ex amante, che assisterà all'ecografia. Zeynep ed Emir sembrano una vera coppia in questo dolce momento, tanto che lei muterà il suo comportamento nei confronti del futuro marito, certa che l'amato, alla fine, riconoscerà il figlioletto. Quando Hakan si presenta senza preavviso a Casa Soydere, Fehime ed Huseyin lo accolgono calorosamente, a differenza di Zeynep, la quale invece è piuttosto fredda. Zeynep lo prende da parte perché ci tiene a fargli sapere di non volerlo prendere in giro, non ha mai smesso di pensare ad Emir, il solo di cui sia mai stata realmente innamorata...

Anticipazioni Endless Love: Zeynep abbandonata all'altare e sbugiardata!

Nonostante sappia di non essere corrisposto, Hakan non molla la presa, e così lui e Zeynep, ormai rassegnatasi all'idea di non avere un futuro con Emir, stanno organizzando il loro matrimonio. Mentre lei sembra un'anima in pena, Hakan, impaziente di diventare suo marito, sta aspettando l'arrivo di suo fratello, Safak, il quale è appena tornato in Turchia e che dovrà fargli da testimone. Tuttavia, Safak non si presenta, quindi Hakan e Zeynep si apprestano a sposarsi senza di lui. Inaspettatamente, però, dopo che la mora ha già pronunciato il fatidico "Sì, lo voglio", l'uomo dichiara di non poter dare una risposta affermativa, dal momento che il bebè che Zeynep porta in grembo non è suo figlio, bensì il figlio di Emir. Huseyin, il solo a non essere al corrente di questa scabrosa verità, resterà senza parole. Ma a cosa si deve questo incredibile voltafaccia di Hakan? Neanche a dirlo, c'è lo zampino del terribile imprenditore. Emir, infatti, ha fatto rapire Safak ed ha minacciato lo sposo: se non avesse abbandonato la futura moglie all'altare, per giunta rivelando il suo scabroso segreto, allora lui avrebbe ucciso il suo fratellino. Chiaramente, Hakan non ha avuto altra scelta...

