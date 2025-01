Endless Love Anticipazioni 8 gennaio 2025: Nihan e Kemal pronti a sposarsi!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'8 gennaio 2025 su Canale 5: Nihan e Kemal stanno organizzando le loro nozze, che avranno luogo molto preso!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda l'8 gennaio 2025, alle 14:10, Emir sta cercando di rincuorare Zeynep sul fatto che non abbia intenzione di fare del male a Kemal. La mora, però, continua a preoccuparsi. Intanto, Nihan sta scoprendo che non potrà passare la serata in compagnia dell'amato, e non la prende molto bene: il Soydere ha degli impegni che non può proprio disdire. Dopodiché, la pittrice riceve dei messaggi minatori che la costringono a recarsi in un luogo misterioso. Qui la Sezin riceve una bella sorpresa. Lei ed il fidanzato, felicissimi, decidono di sposarsi quanto prima, tanto che cominciano immediatamente ad organizzare il loro matrimonio!

Endless Love Anticipazioni: Emir vuole distruggere Kemal!

Emir ha sete di vendetta. Il giovane non riesce a tollerare il pensiero che Kemal lo abbia costretto a divorziare da Nihan: se non avesse firmato le carte del divorzio consensuale, lui avrebbe consegnato della documentazione compromettente alle autorità, con il conseguente fallimento della Kozcouglu Holding. Una volta che il divorzio è diventato ufficiale, Emir ha capito che fosse giunto il momento di escogitare un diabolico piano di vendetta, perché non aveva alcuna intenzione di restare a guardare mentre la sua "dolce - ormai ex - moglie" ed il suo peggior nemico coronavano il loro sogno d'amore...

Endless Love Anticipazioni: Emir rassicura Zeynep, ma...

Zeynep ne è sicura: come ha detto a Tarik nel corso della sua visita in carcere, Emir, una volta che nascerà il loro figlioletto, Poyraz, cambierà radicalmente. Secondo la mora, diventando ufficialmente padre, lo spregevole imprenditore si rabbonirà, arrivando persino al punto di voler deporre le armi contro Kemal. Insomma, finalmente la loro guerra giungerà al termine. Sta di fatto che, nel mentre, Zeynep continua a temere che Emir possa fare del male al fratello; lui, però, si affretta a tranquillizzarla, assicurandole che non torcerà un capello al Soydere... Ma sarà il caso di credergli?

Nihan e Kemal presto sposi, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'8 gennaio 2025

Nihan sta per fare una scoperta che le farà saltare i nervi. La ragazza non vede l'ora di trascorrere la serata con il suo fidanzato: ora che ha divorziato ufficialmente da Emir, lei e Kemal sono liberi di amarsi come hanno sempre desiderato. Peccato che lui le abbia appena fatto sapere che non potranno vedersi, visto che ha degli impegni inderogabili. Poco dopo, la Sezin riceve dei messaggi minatori che la obbligano a recarsi in un luogo misterioso... qui l'aspetta un'incredibile sorpresa. Felici come non mai, la pittrice ed il Soydere decidono di convolare a nozze il prima possibile, tanto che si mettono subito ad organizzare il loro grande - ed agognatissimo - giorno... Filerà tutto liscio come l'olio?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 7 all'11 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.