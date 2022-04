Don Matteo 13: Stasera la Quarta Puntata della Fiction con Terence Hill, Nino Frassica e Raoul Bova

Anticipazioni TV

Stasera, 21 aprile 2022, appuntamento con la quarta puntata di Don Matteo, la Fiction di Rai1 con Terence Hill, Nino Frassica e la new entry Raoul Bova. Nell'episodio di oggi arriva Franco, il fratello del PM Marco, che potrebbe essere invischiato in un caso di omicidio. Anna intanto riceve la visita del suo ex comandante.

Nuovo appuntamento con Don Matteo 13. Stasera va in onda la Quarta Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica, a partire dalle 21.25 su Rai1. Tante le novità di questa nuova stagione, tra cui l'arrivo di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, destinato a prendere il posto di Don Matteo nella canonica di Spoleto. Per il personaggio di Terence Hill è infatti il momento di andare “in pensione” ma prima ci sono ancora casi da risolvere e nuovi amici da conoscere, tra cui Valentina - figlia dell'amato Capitano, ormai Colonnello Anceschi - arrivata in città e presa sotto l'ala protettiva del Maresciallo Cecchini, il suo padrino e l'unico al momento, in grado di capirla. Con lei anche Federico, un giovane problematico ma dal cuore d’oro, pronto a tutto pur di occuparsi di suo fratello Clementino e Greta, la figlia del primario dell’ospedale di Spoleto, apparentemente una ragazza ingenua ma dal passato fatto di dolore e di lotta. Ma scopriamo qualcosa in più su quello che succederà oggi, in prima serata.

Don Matteo 13 ecco cosa è successo delle Terza Puntata

Nella terza puntata, in onda giovedì scorso, Don Matteo ha dovuto affrontare il caso di Olga Valon, giovane campionessa di scacchi e figlia adottiva di Natalina. Il caso si è rivelato molto intricato e il nostro amato sacerdote ha dovuto far ricorso a tutto il suo ingegno e intuito per risolvere il caso e salvare Natalina dal carcere. Intanto il Maresciallo Cecchini – affetto da cataratta – ha cercato in tutti i modi di non operarsi, spaventato dal perdere del tutto la vista come suo padre mentre Valentina ha aiutato Marco a riconquistare Anna, sicura che la Capitana sia ancora innamorata del PM. Nardi ha però alla fine deciso di non dichiarare il suo amore all’Olivieri, certo che la loro storia – se mai ricominciasse – non sarebbe destinata ad andare avanti. Clementino ha invece avuto un’altra brutta crisi. Federico, disperato, ha deciso di correre dalla madre a Roma, rubando l’auto del primario. Greta lo ha scoperto ma invece che correre dal padre a informarlo di quanto successo, ha deciso di andare con lui e di aiutarlo. Tra i due ragazzi sembra essere nato un forte sentimento, complice il fatto che Federico ha scoperto che Greta non è l'ingenua che credeva ma è capace di affrontare il dolore, come sta facendo lui. La ragazza ha infatti lottato con un tumore sin dalla tenera età.

Don Matteo 13, le Anticipazioni della Quarta Puntata in onda Stasera su Rai1

Nella Quarta Puntata di Don Matteo, in onda stasera su Rai1, a Spoleto arriva Franco Fanelli, il fratellastro di Marco. Tra lui e il PM non corre buon sangue; i due sembrano non aver mai avuto un buon rapporto. La presenza di Franco in città è molto sospetta e potrebbe essere addirittura legata all’omicidio di una parrocchiana di Don Matteo. Anna invece è molto felice della visita del Colonnello Lucio Valente, suo mentore e istruttore all’Accademia. Tra loro c’è sempre stata una grande intesa e questo sarà presto chiaro a tutti. Federico e Greta sono sempre più vicini. Da quando la ragazza gli ha rivelato il suo passato, il Limoni sembra essere molto più interessato a lei. Cecchini invece si trova a essere al centro delle attenzioni dei cittadini di Spoleto. Questo per via di una serie di romanzi gialli, che sembra ispirarsi proprio a lui.

Attenzione: la quarta puntata in onda stasera, sarà l'ultima in cui vedremo Terence Hill. Ebbene sì, il momento è arrivato. Il personaggio di Don Matteo ci saluterà con questo ultimo caso e lascerà il posto, dalla prossima, a Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Un passaggio di consegne che per chi è affezionato alla Fiction in onda dal lontano gennaio del 2000, sancirà la fine di un'epoca.

Leggi anche Don Matteo 13: l'ultima puntata con Terence Hill, una clip in anteprima

La Quarta Puntata di Don Matteo 13 va in onda stasera su Rai1.