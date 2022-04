Don Matteo 13: Stasera la Terza Puntata della Fiction con Terence Hill, Nino Frassica e Raoul Bova

Anticipazioni TV

Stasera, 14 aprile 2022, appuntamento con la terza puntata di Don Matteo, la Fiction di Rai1 con Terence Hill, Nino Frassica e la new entry Raoul Bova. Nell'episodio di oggi, Don Matteo dovrà risolvere il caso della scomparsa di Olga, la figlia adottiva di Natalina. Marco intanto capisce di essere ancora innamorato di Anna.

Stasera, 14 aprile 2022, nuovo appuntamento con Don Matteo 13. La Terza Puntata della Fiction con Terence Hill e Nino Frassica va in onda su Rai1 alle 21.25. Quest'anno sono previste grandi novità, tra cui l'arrivo di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, destinato a prendere il posto di Don Matteo nella canonica di Spoleto. Per il personaggio di Terence Hill è infatti il momento di andare “in pensione” ma prima ci sono ancora casi da risolvere e nuovi amici da conoscere, tra cui Valentina - figlia dell'amato Capitano, ormai Colonnello Anceschi - arrivata in città e presa sotto l'ala protettiva del Maresciallo Cecchini, il suo padrino e l'unico al momento, in grado di capirla. Nella seconda puntata si è aggiunto Federico, un ragazzo problematico e dal passato molto triste. Don Matteo l'ha accolto in canonica, nella speranza che la madre - tossicodipendente - riesca finalmente a ricucire un rapporto con lui. Ma scopriamo qualcosa in più su quello che succederà oggi, in prima serata.

Don Matteo 13, ecco cosa è successo nella Seconda Puntata

Nella seconda puntata di Don Matteo 13, andata in onda giovedì scorso, Cecchini e Nardi hanno temuto che Anna avesse intenzione di suicidarsi, a causa della delusione amorosa per Sergio. Si è trattato per fortuna solo di un equivoco; la Capitana era solo alla ricerca dell'anello di fidanzamento che Sergio le aveva regalato e che apparteneva alla madre di Ines. Intanto Don Matteo ha fatto la conoscenza di Federico, un diciassettenne scorbutico e irascibile, accusato dai Carabinieri di essere l'assassino di un avvocato, trovato morto a casa sua. Il sacerdote, convinto sin dall'inizio che il giovane fosse innocente, lo ha accolto in canonica - con qualche ritrosia da parte di Natalina - e ha scoperto che il ragazzo sta cercando di sfuggire a un destino fatto di droga e abbandono. Con lui anche il fratellino, Clementino, appena nato. La madre dei due è una tossicodipendente, poco propensa a stare vicina ai figli. Federico soffre molto per la condizione della sua mamma e ha giurato di occuparsi del fratello, costi quel che costi. Abbiamo fatto la conoscenza anche di Greta, la figlia del primario dell'ospedale di Spoleto. Tra lei e Federico sono scoccate scintille di odio ma siamo solo all'inizio. Intanto Valentina, sempre più felice di stare a casa del suo adorato zio, ha scoperto cosa è successo tra Marco e Anna e ha spinto il PM a non fingere con se stesso di non provare dei forti sentimenti per la sua ex fidanzata e a riprovare a riconquistarla.

Don Matteo 13, le Anticipazioni della Terza Puntata in onda Stasera

Nella terza puntata in onda Stasera e intitolata Il Sacrificio della Regina, a Spoleto si svolge un'importante finale di un torneo di scacchi. Natalina è felicissima che a vincerlo sia Olga Valon, una ragazza che lei - anni prima - aveva adottato a distanza e fatto arrivare in Italia. Purtroppo però Olga scompare e si pensa che qualcuno abbia voluto farle del male. Natalina è disperata ma Don Matteo prende immediatamente la situazione in mano. Risolverà il caso e riporterà il sorriso sul volto della sua perpetua. Federico scopre un particolare sul passato di Greta mentre Marco capisce di essere ancora innamorato di Anna. Valentina e Cecchini si offrono di dargli una mano a riconquistarla ma ognuno a modo suo. Tra Nardi e la Capitana andrà finalmente per il verso giusto?

La Seconda Puntata di Don Matteo 13 va in onda stasera su Rai1.