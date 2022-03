Anticipazioni TV

Don Matteo 13, la grande novità Raoul Bova si presenta in una video intervista

di Mauro Donzelli 31 marzo 2022 10

Nino Frassica accoglie Raoul Bova la grande novità della nuova stagione di Don Matteo in onda da stasera in prima serata su Rai 1 in questa video intervista. Don Massimo prenderà il testimone dopo le prime puntate da Terence Hill.