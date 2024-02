Doc - Nelle tue Mani: Stasera la Quinta Puntata della Terza Stagione della Fiction con Luca Argentero

Anticipazioni TV

Questa sera va in onda su Rai1 la quinta puntata della terza stagione della fiction DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli. Leggiamo insieme le trame degli episodi.

Va in onda questa sera giovedì 15 febbraio alle 21:30 su Rai1 la quinta puntata della terza stagione di DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli che racconta la storia del medico Andrea Fanti e dei colleghi dell'ospedale in cui esercita la sua professione. La serie, che ha appassionato nella prima e nella seconda stagione milioni di spettatori, promette di incollarli ancora di più allo schermo televisivo con i nuovi 16 episodi che andranno in onda due alla volta per un totale di otto prime serate, una ogni settimana.

Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la serie ispirata ad una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni che a causa di un'amnesia ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita privata e professionale. Nel cast ritroveremo attori che già conosciamo dalle stagioni precedenti e da nuovi ingressi che scopriremo poco per volta. Oltre a Argentero e Gioli, vedremo sullo schermo Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Diego Ribon, Aurora Peres, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio e Elisa Wong. La regia è affidata a Jan Maria Michelini, Matteo Oleotto e Nicola Abbatangelo. Il soggetto di serie è firmato da Francesco Arlanch e Viola Rispoli.

Doc - Nelle tue mani 3: la trama della quinta puntata in onda stasera 15 febbraio 2024

Doc - Nelle tue mani, Stagione 3 Episodio 9: Evitarsi

La paura di scoprire il terribile segreto perso nella mente, spinge Doc ad allontanarsi dal suo reparto. Intanto, Enrico deve fronteggiare i continui assalti di Barbara, l'assistente di Doc.

Doc - Nelle tue mani, Stagione 3 Episodio 10: Il fattore umano

Doc e la squadra sono sfidati: trovare la diagnosi per una paziente prima che a farlo sia l'intelligenza artificiale. Intanto Martina e Agnese sono chiamate a fare i conti con ardue scelte.

La quinta puntata della terza stagione di Doc - Nelle tue mani va in onda stasera 15 febbraio alle 21:30 su Rai1.