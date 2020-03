DOC - Nelle tue mani: la storia vera dietro la Fiction con Luca Argentero

Anticipazioni TV

La vicenda di Andrea Fanti si ispira ad una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni, "dottor empatia", oggi in prima linea contro il Covid19.

E' ispirata ad una storia vera la nuova Fiction con Luca Argentero, DOC. Nelle tue mani, al suo debutto stasera su Rai1. Il nuovo medical dramma diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco racconta la triste vicenda del Dottor Andrea Fanti, brillante primario di Medicina Interna, la cui esistenza viene sconvolta quando il padre di un paziente, morto purtroppo in reparto, gli spara un colpo alla testa. Andrea sopravvive allo sparo, ma perde la memoria degli ultimi dodici anni di vita. Quando si risveglia fatica a riconoscere i suoi colleghi, la sua famiglia e l’uomo che è diventato.

La vicenda di Andrea Fanti non è purtroppo frutto della mente creativa di bravi sceneggiatori, ma si ispira ad una storia realmente accaduta, quella del medico Pierdante Piccioni.

La storia di Pierdante Piccioni, il medico che ha ispirato DOC. Nelle tue mani

E' il 31 maggio 2013, Pierdante Piccioni - oggi Primario al Pronto Soccorso di Codogno, medico in prima linea nella lotta al Coronavirus - resta vittima di un terribile incidente a seguito del quale perde 12 anni di memoria. Al suo risveglio i colleghi scoprono che Pierdante è convinto di essere ancora al 25 ottobre 2001 e di aver appena accompagnato suo figlio di 8 anni – in realtà ormai all’università - a scuola. I ricordi dell'ultimo decennio sono andati in fumo a causa di una grave lesione cerebrale.

Il dottore ha dovuto dunque ricominciare da zero, senza mai arrendersi, gli hanno offerto un posto da bidello, ma l'ha rifiutato: il suo obiettivo era tornare ad essere un medico. E così ha rimesso la testa sui libri, è ripartito dallo scalino più basso, con umiltà, pazienza e impegno, finché non è tornato ad essere il brillante medico di un tempo, forse con una marcia in più, essere paziente e poi medico infatti, gli ha permesso di trovare un'intesa speciale con le persone che cura, tanto da guadagnarsi il soprannome di “dottor empatia”. E' proprio questo lo scopo della nuova Fiction di Rai1 che vede Luca Argentero interpretare il Dottor Pierdante Piccioni, raccontare la malattia come possibilità di nuova occasione, di cambiamento, di sfida.