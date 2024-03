Doc - Nelle tue Mani: Stasera l'Ultima Puntata della Terza Stagione della Fiction con Luca Argentero

Anticipazioni TV

Questa sera va in onda su Rai1 l'ottava e ultima puntata della terza stagione della fiction DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli. Leggiamo insieme le trame degli episodi.

Va in onda questa sera giovedì 7 marzo alle 21:30 su Rai1 il Finale della Terza Stagione di di DOC - Nelle tue mani, la fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli che racconta la storia del medico Andrea Fanti e dei colleghi dell'ospedale in cui esercita la sua professione. La serie, che ha appassionato nella prima e nella seconda stagione milioni di spettatori, ha incollato allo schermo televisivo il pubblico per 14 episodi, 16 con gli ultimi di questa sera, per un totale di otto prime serate ormai disponibili interamente su RaiPlay.

Prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, la serie ispirata ad una storia vera, quella del medico Pierdante Piccioni che a causa di un'amnesia ha dovuto ricostruire, passo dopo passo, la sua vita privata e professionale. Nel cast ritroveremo attori che già conosciamo dalle stagioni precedenti e da nuovi ingressi che scopriremo poco per volta. Oltre a Argentero e Gioli, vedremo sullo schermo Pierpaolo Spollon, Sara Lazzaro, Marco Rossetti, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Diego Ribon, Aurora Peres, Laura Cravedi, Giacomo Giorgio e Elisa Wong. La regia è affidata a Jan Maria Michelini, Matteo Oleotto e Nicola Abbatangelo. Il soggetto di serie è firmato da Francesco Arlanch e Viola Rispoli.

Doc - Nelle tue mani 3: la trama dell'ultima puntata in onda stasera 7 marzo 2024

Doc - Nelle tue mani, Stagione 3 Episodio 15: Quello che si deve fare

2011. Andrea fa i conti con la malattia di Agnese ma dagli USA arriva una speranza. Oggi Doc fronteggia un caso compromettente. Intanto Gianfranco, un paziente di una RSA, giunge in reparto.

Doc - Nelle tue mani, Stagione 3 Episodio 16: Liberi

In reparto è giunta la resa dei conti: Doc prende atto della verità che Agnese gli ha raccontato; Martina fa un'inaspettata scelta; Federico ha concluso il percorso. E il peggio è in arrivo.

Doc - Nelle tue mani e Don Matteo: il crossover nel Finale di Stagione

Luca Argentero / Andrea Fanti e Nino Frassica / Nino Cecchini, maresciallo della caserma dei Carabinieri di Gubbio e successivamente di quella di Spoleto, nonché migliore amico di Don Matteo, si incontreranno questa sera. Per capire cosa si sono inventati gli autori per far incontrare i due personaggi delle tanto amate serie, bisogna attendere il finale di stagione di Doc - Nelle tue mani. Quindi non andate via, non spegnete la TV in anticipo. Questo è un assaggio di ciò che accadrà:

Il Maresciallo Cecchini è tesissimo per l’arrivo del nuovo capitano in caserma: deve essere tutto perfetto e tutti devono essere sull’attenti. Ed ecco che improvvisamente l’appuntato La Talpa arriva insieme ad un signore di 45 anni, un volto familiare… infatti si tratta proprio di DOC! E sarà lui a salvare La Talpa da un malore improvviso. Il Maresciallo lo ringrazia. Ma … se non è DOC il nuovo capitano … chi sarà? Lo scopriremo presto!

L'ottava e ultima puntata della terza stagione di Doc - Nelle tue mani va in onda stasera 7 marzo alle 21:30 su Rai1.