DOC - Nelle Tue Mani Anticipazioni: Stasera su Rai1 l'Ultima Puntata della Fiction con Luca Argentero

Anticipazioni TV

Va in onda questa sera in prima serata su Rai1 il finale della prima stagione di DOC - Nelle Tue Mani, l'amatissima Fiction con Luca Argentero e Matilde Gioli.

Tutte le cose belle prima o poi finiscono, e fra queste la Prima Stagione del medical drama ispirato a una storia vera DOC - Nelle tue mani. Stasera, martedì 19 novembre 2020, andrà in onda l'attesissima Ultima Puntata. Non c'è tuttavia da rammaricarsi, perché gli sceneggiatori della fiction con Luca Argentero sono già al lavoro sulla Seconda Stagione, di cui sarà ancora una volta protagonista Andrea Fanti, medico che perde la memoria dei suoi ultimi 12 anni di vita e che si ritrova così costretto a tornare agli inizi della carriera. E Luca Argentero come vive la fine di una storia che ci ha allietati con 16 episodi? L'attore scrive sui social che non è pronto a salutare DOC - Nelle tue mani: ciò significa che non saremo soli nel limbo che precede la Nuova Stagione. Gli altri straordinari protagonisti della serie sono Matilde Gioli, Gianmarco Saurino, Sara Lazzaro, Raffaele Esposito, Alberto Malanchino, Silvia Mazzieri, Pierpaolo Spollon, Simona Tabasco, Elisa Di Eusanio, Giovanni Scifoni, Beatrice Grannò e Pia Lanciotti.

DOC - Nelle tue mani: dove eravamo rimasti?

Nella penultima puntata di DOC - Nelle tue mani, andata in onda giovedì 12 novembre, Andrea Fanti è stato accusato da un suo specializzando, spronato dal perfido Sardoni, di aver falsificato i dati di una sperimentazione farmaceutica. Non potendosi difendere a causa della perdita di memoria, il personaggio di Argentero ha dovuto fare affidamento su Lorenzo, che ha risposto con un doppio ricatto e che ha ottenuto un fegato per Chiara. Nel frattempo Agnese ha accusato un improvviso malore. Per quanto riguarda le storie d'amore, Gabriel ed Elisa sono andati avanti, mentre Riccardo e Alba hanno rallentato un po’.

DOC - Nelle tue mani: le Anticipazioni e una clip in anteprima dell'Ultima Puntata

Siete pronti per l'Ultima Puntata di DOC - Nelle tue mani, in onda questa sera in prima serata su Rai1? Nel Finale di Stagione, che si intitola Io ci sono, le condizioni di salute di Agnese peggiorano sensibilmente, e il più preoccupato è proprio Andrea Fanti, che dopo la morte del figlio non può sopportare di perdere un altro componente della famiglia. L'intero reparto è dalla parte di Andrea, e tutti credono alla sua innocenza, ma il bel dottore rischia di lasciare per sempre l'unico posto in cui si sente a proprio agio e in cui può dimostrare la sua bravura a causa delle accuse di un suo coinvolgimento nella falsificazione dei dati sulla sperimentazione farmaceutica.





L'appuntamento con Doc - Nelle tue Mani è per stasera su Rai1 a partire dalle 21.25