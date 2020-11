Daydreamer, Can e Sanem avvistati in un luogo Romantico di Istanbul...

Anticipazioni TV

Can e Sanem si incontrano in un luogo molto romantico di Istanbul. La vera storia della Torre di Leandro e come si collega alle Trame delle Puntate di Daydreamer.

Can Divit e Sanem Aydin sono innamoratissimi e i fan di Daydreamer sperano in un lieto fine per la coppia, nonostante le mille peripezie e gli intrighi che hanno accompagnato la loro storia d’amore. Nelle Puntate della Soap di Canale 5, Can Yaman e Demet Ozdemir hanno girato le scene più romantiche, ma anche più strazianti, in uno dei luoghi più visitati di Istanbul: la Torre di Leandro, collegata con la relazione tormentata dei due protagonisti della serie tv turca.

Daydreamer, Can e Sanem in uno dei luogi più Romantici di Istanbul

Daydreamer non si ferma e continua la sua scalata al successo, nonostante i continui cambiamenti nel palinsesto Mediaset. La storia d’amore tra Can Divit, impersonato dall’affascinante Can Yaman, e la dolce Sanem Aydin, a cui Demet Ozdemir presta il volto, sembra non riuscire ad arrivare ad una conclusione. Quando la coppia è sul punto di sancire l’unione davanti a familiari ed amici, il destino gioca brutti scherzi e i due si allontanano inevitabilmente. A fare da sfondo alle dichiarazioni d’amore e alle furiose discussioni tra Sanem e Can c’è lo spettacolare scenario della Torre di Leandro, uno dei luoghi più romantici di tutta Istanbul che sembra essere collegato con i due protagonisti della Soap di Canale5. Qui, i due protagonisti di Erkenci Kus si lasciano andare alle dichiarazioni più romantiche ma anche a furiose liti, che portano con sé bruschi allontanamenti. In uno dei luoghi iconici di Istanbul, Sanem e Can consumano la loro storia d’amore, e chissà che la costruzione non porti loro fortuna. La Torre di Leandro, conosciuta anche con il nome di Torre della Fanciulla, è stata costruita dall’imperatore Bizantino Alessio I nel 1110 su un piccolo isolotto sul Bosforo . La costruzione avrebbe dovuto garantire una visuale sul mare aperto, in modo da avvertire con largo anticipo le truppe sulla terra ferma, nel caso di un improvviso attacco. La torre era presidiata da Gabriele Trevisano, un veneziano al comando un manipolo di guerrieri, per resistere alle invasioni ottomane. Quando quest’ultimi conquistarono Istanbul, la struttura venne restaurata ed eretta in pietra, ribattezzata Torre di Leandro in onore dell’episodio della mitologia greca che racconta di Ero e Leandro.

La Torre della Fanciulla: come si collega l'iconica struttura a Daydreamer?

Nella città turca, a questa costruzione è legata anche una leggenda struggente che gli costò il nome di Torre della Fanciulla. Si narra che un sultano avesse deciso di erigerla per proteggere la sua anta figlia, dopo che un oracolo aveva rivelato di aver avuto una visione sulla giovane che sarebbe morta a causa del morso di un serpente. Rinchiusa nella torre, lontano dalla terra ferma, la fanciulla poteva sperare di rimanere in vita nonostante quella condizione le procurasse non poca tristezza. Nel giorno del suo 18esimo compleanno, tuttavia, la predizione dell’oracolo si compì e la principessa fu morsa da un serpente, che si era nascosto nel paniere della futura. La morale del racconto della tradizione turca ci riporta alle grandi premure che Nihat e Mevkibe nutrono nei confronti di Sanem. La famiglia Aydin, nonostante l’affetto che prova per Can, vorrebbe che la giovane figlia non frequentasse un uomo di un’estrazione diversa come quella del Divit. Il timore dei due genitori si tramuta in proibizione, dal momento che Mevkibe è solita indagare su tutto ciò che accade nella vita di Sanem e le vieta categoricamente di mettersi in situazioni potenzialmente pericolose. I divieti, tuttavia, non possono fermare questo folle amore e la Torre di Leandro diventa il luogo dove Can e la Aydin si ritrovano più spesso nel corso delle Puntate di Daydreamer. I due trasgrediscono alle regole e si innamorano, superando le avversità e trovando il loro destinò, così come il serpente riuscì a trovare il modo di raggiungere la bella principessa.

