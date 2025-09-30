Buongiorno, Mamma! 3: la terza puntata ci aspetta stasera, 30 settembre 2025. Ecco le anticipazioni

Anticipazioni TV

Buongiorno, Mamma! 3 ci aspetta stasera, in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di oggi.

Torna l’appuntamento con Buongiorno, Mamma! 3. La terza puntata ci aspetta questa sera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 21.20 su Canale5 e saranno tanti i punti da sistemare a casa Borghi.

La terza stagione della Fiction con Raoul Bova si sta dimostrando sempre più appassionante e chissà se negli episodi che vedremo in onda oggi, in prima serata, scopriremo che tipo di legame c’è tra Laura e il misterioso uomo che lei è andata a trovare nella prima puntata e che sa perfettamente cosa è successo ad Anna. Sì perché le nuove trame sono ripartite cinque anni dopo la morte della mamma di Francesca, Jacopo, Sole e Michele, causata da un incidente in auto, di cui la nuova compagna di Guido potrebbe saperne di più. Scopriamo insieme le anticipazioni di quello che vedremo oggi ma prima, per entrare ancora di più nel mood della famiglia di Bracciano, un piccolo riassunto di quanto già successo.

Ecco cosa è successo nelle prime due puntate di Buongiorno, Mamma! 3

Prima puntata

Buongiorno, Mamma! si è rinnovata per una terza stagione e siamo davvero molto contenti che queste nuove puntate siano ricche e appassionanti come nelle stagioni passate. Dopo il gran bel finale di Buongiorno, Mamma! 2, la famiglia Borghi si è ritrovata senza Anna, morta in un incidente stradale e con Laura, la nuova compagna di Guido. I due stanno per sposarsi e proprio in occasione del Natale hanno voluto raccogliere tutti i loro cari a Bracciano. Agata è tornata a casa nella prima puntata ma al suo rientro ha trovato delle situazioni davvero difficili. Sole è disillusa e ha allontanato Greg mentre Francesca è incinta e non sa che il figlio sia di suo marito Karim. Jacopo deve rivedere i suoi piani di musicista e Michelino è alle prese con la prima cotta. E poi c’è Laura, la nuova compagna di Guido e nuova direttrice della Onlus di Anna, che sembra nascondere qualcosa e ad Agata non piace.

Seconda puntata

I dissidi tra le due donne sembrano essersi placati nella seconda puntata della fiction, quella in cui Agata ha messo sotto torchio Agata, Sole ha cercato di far colpo sul suo collega professore di musica, per poi scoprire che sta per prendere i voti, ma anche quella in cui Jacopo è tornato a lavorare alla Onlus e ha cercato di riconquistare Lea. La ragazza non ha però voluto saperne nulla non dopo aver scoperto il suo innamorato con un’altra e dopo essersi rifatta una vita con un altro, con cui sta per partire per Parigi. Ma quello che ha cambiato tutto il corso dell’episodio è la trasferta di Agata e Guido a Roma, nella quale i due hanno cercato di capire perché Anna avesse dormito a Roma una notte e se davvero avesse un amante, come Sole sospetta. I due sono stati costretti a trattenersi a dormire in hotel ed è parso subito chiaro quanto siano ancora (romanticamente) legati. Alla fine del secondo episodio, durante il gender reveal di Francesca, Agata ha scoperto che Guido e Laura stanno per sposarsi e si è infuriata mentre l’uomo misterioso che pare conoscere molto bene Laura, tiene d’occhio i Borghi… durante la notte.

Buongiorno, Mamma! 3, ecco le anticipazioni della puntata del 1° ottobre 2025

Come abbiamo visto e riassunto, Buongiorno, Mamma! 3 è ricco di novità. Nella terza puntata della Fiction, in arrivo oggi, vedremo Agata furiosa come non mai contro Guido, che vuole sposarsi e non ha ancora detto nulla ai figli. Borghi vorrebbe riuscire a trovare il momento giusto per farlo ma le novità su Anna e la gravidanza di Francesca, hanno ritardato questo annuncio. Agata è però arrabbiata non tanto perché la sua famiglia non è stata avvertita, quanto perché non vuole che Guido vada avanti… se non con lei. E purtroppo Mauro, arrivato a Roma da Londra, lo capirà e succederà proprio negli episodi che vedremo questa sera. Il barista cercherà di fare una sorpresa alla sua fidanzata ma resterà tremendamente deluso dalla verità.

