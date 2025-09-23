Buongiorno, Mamma! 3 Anticipazioni: la seconda puntata va in onda stasera 23 settembre 2025

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento con Buongiorno, Mamma! 3. La Fiction con Raoul Bova si sposta al martedì e la seconda puntata ci aspetta questa sera, 23 settembre 2025, in prima serata su Canale5. Scopriamo insieme le anticipazioni.

Questa sera, martedì 23 settembre 2025, non perdete la seconda puntata di Buongiorno, Mamma! 3. La Fiction in prima serata su Canale5 è cominciata la scorsa settimana con grandissime novità in casa Borghi ma anche con un mistero da risolvere: come è morta Anna? Sì perché la mamma di Francesca, Jacopo, Sole e Michelino, è scomparsa all’improvviso, a causa di un terribile incidente stradale. Guido sembrava essersi rassegnato a voltare pagina ma qualcosa anzi un ritrovamento inaspettato, ha riacceso in lui il sospetto. E se Anna fosse stata uccisa e non fosse stata quindi solo vittima di un triste destino? Nel secondo episodio in onda oggi, alle ore 21.40, le indagini del preside e di Colaprico continueranno ma anche quelle di Agata, che ha deciso di scoprire cosa si nasconde dietro alla misteriosa Laura, arrivata nella vita della sua famiglia in modo per lei molto sospetto.

Buongiorno, Mamma! 3, Anna è morta e su di lei c’è un grande mistero

Buongiorno, Mamma! 3 è arrivata la scorsa settimana e la prima puntata della fiction ha inaugurato una nuova stagione piena di novità, a partire dalla morte di Anna. Abbiamo scoperto che la protagonista delle prime due stagioni è stata travolta da un terribile destino ovvero da un incidente stradale. Ma la verità dietro a questo evento che ha sconvolto la famiglia Borghi potrebbe essere altra. Sono passati cinque anni da quel terribile momento e tante sono le cose che sono cambiate in questo frattempo. Sole è diventata più cinica e ha cambiato idea sulla convivenza con Greg, dopo essersi convinta che sua madre avesse un amante. Francesca e Karim stanno attraversando una crisi e lei aspetta un bambino, Jacopo è tornato dall’Olanda dopo una lite con il cantante della sua band e Michelino non è più ino ma un adolescente alle prese con la sua prima cotta. Guido invece ha cominciato una relazione con Laura, che ha incontrato per caso alla Onlus e a cui ha deciso di affidare la direzione dell’associazione della moglie. Borghi non ha ancora superato del tutto la scomparsa di Anna, anche perché continua a interrogarsi su cosa avesse la consorte nei mesi – e soprattutto nei giorni – prima del tragico scontro. Il ritrovamento del diario di Anna ha dato a Guido la certezza che la sua amata nascondesse qualcosa e con l’aiuto di Colaprico si è messo a indagare. Agata invece è tornata da Londra dopo anni di assenza ma non ha ancora rivelato che a chiederle di allontanarsi è stato proprio Guido, sebbene indirettamente. La ragazza ha trovato tante cose cambiate anzi troppe e Laura non gliela racconta giusta. E fa bene a non fidarsi della donna che sembra sapere molto di più di quanto dice su Anna e purtroppo anche sulla sua morte. Nota ancora più inquietante è stato l’inizio della puntata che ha mostrato, in una preview, Agata riversa a terra, priva di sensi, davanti alla macchina bianca che ha causato l’incidente di Anna.

Ecco cosa succederà della seconda puntata di Buongiorno, Mamma! 3

Tra i Borghi è ormai un andirivieni di bugie e di non detti ma anche di ferite del passato ancora da ricucire. Tutti stanno facendo del loro meglio per curare i propri cuori ma purtroppo la morte di Anna ha fatto più male del previsto. Sole è ormai convinta che Greg l’abbia dimenticata e affronta con coraggio il primo giorno di lavoro, come supplente nella scuola del padre. La ragazza si trova subito ad avere uno scontro con Alessandro, il professore di musica, affascinante e inflessibile, che proprio non ha simpatia per lei. Francesca deve capire chi sia il padre del suo bambino e non ha ancora il coraggio di chiamare Karim. Jacopo ha deciso di rimanere a Bracciano e torna a lavorare alla Onlus mentre Mauro atterra in Italia da Londra, preoccupato per Agata e la loro relazione. Guido vuole a ogni costo sapere cosa è successo ad Anna nei giorni precedenti alla sua scomparsa e tutto ruota sulle date che la donna ha appuntato sul suo diario e alle lettere AT, che per Colaprico sono iniziali di un nome, anche se nella prima puntata a noi spettatori è stato rivelato che si tratta delle prime lettere della targa della macchina bianca che ha travolto Anna. Le indagini di Borghi hanno rallentato il matrimonio con Laura, che ha raggiunto un uomo misterioso in una cascina lontana dalla città. Agata è convinta che la donna nasconda qualcosa e ha ragione a pensarlo soprattutto dopo aver scoperto che ha mentito riguardo a sua madre.

Buongiorno, Mamma! 3 va in onda in prima serata su Canale5