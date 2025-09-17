Buongiorno, Mamma! 3 arriva stasera su Canale5. Ecco tutte le novità sulla Fiction con Raoul Bova

Anticipazioni TV

Si riparte da stasera, 17 settembre 2025, con Buongiorno, Mamma! La Fiction con Raoul Bova inaugura la stagione delle novità stagionali di Canale5 e lo fa con una terza stagione in cui sembra essere cambiato tutto nella famiglia Borghi. Scopriamo insieme tutte le novità che vedremo da oggi.

Buongiorno, Mamma! 3 arriva stasera, mercoledì 17 settembre 2025, alle ore 21.45 su Canale5. La fiction con Raoul Bova si rinnova per una terza stagione piena di novità. La famiglia Borghi è stata travolta dagli eventi anzi da un evento che ha cambiato tutto e capiremo cosa è successo negli otto episodi in partenza oggi, divisi in 4 prima serate. Intanto scopriamo insieme quali novità conosciamo e la trama dei nuovi appuntamenti.

Buongiorno, Mamma! 3: La Terza stagione della Fiction ha tante novità da scoprire

Raoul Bova torna su Canale5 con Buongiorno, Mamma!. La terza stagione della fiction riparte 5 anni dopo la fine degli eventi della scorsa stagione e molto è cambiato per la famiglia Borghi. Un evento drammatico ha sconvolto tutti anche se non è ancora chiaro cosa sia successo. Quel che è certo è che Anna non è più a Bracciano e che la sua Onlus, fondata per aiutare le famiglie delle persone in coma, ha una nuova direttrice, Laura, che ha preso anche il suo posto nel cuore di Guido? Ma anche per i ragazzi sono arrivati grandi cambiamenti. Jacopo è all’estero per cercare se stesso ma anche per realizzare il suo sogno, Francesca è rimasta a Bracciano per costruire la propria famiglia insieme a suo marito Karim, Sole ha sempre Greg e suo figlio al suo fianco ma deve capire che strada percorrere e Michelino non è più un bambino ma un dodicenne che deve fare i conti con il suo primo amore. Agata è partita anni prima per Londra con il suo fidanzato e non sembra essere stata più vicina alla sua famiglia acquisita, cosa che ha deluso sia Guido ma soprattutto Sole, sua sorella. Ma soprattutto c’è un mistero da risolvere!

Buongiorno, Mamma! 3 Anticipazioni: ecco cosa succederà nella prima puntata di oggi 17 settembre 2025

I grandi cambiamenti affrontati dalla famiglia Borghi saranno subito evidenti nella prima puntata di Buongiorno, Mamma! 3, in arrivo stasera. Rivedremo tutta la banda nel periodo natalizio e proprio in occasione delle feste di Natale, Guido ha deciso di chiamare Agata e di convincerla a tornare a Bracciano per stare con loro ma anche per darle delle notizie importanti. Cinque anni di lontananza sono tanti ed è ora che quelle novità che nemmeno lei sa, vengano svelate. Che ci sia un matrimonio in arrivo, visto che Laura è ormai una presenza fissa nella vita e nel cuore di Guido. Ma saranno rivelate solo queste nozze oppure scopriremo subito che fine ha fatto Anna?

Ecco il cast di Buongiorno, Mamma! 3

Come avrete capito Anna non sarà un personaggio principale di questa nuova stagione ma vedremo comunque Maria Chiara Giannetta, che interpreterà la moglie di Borghi in alcuni flashback dei 5 anni precedenti alle vicende della terza stagione. Scopriamo insieme qual è il cast completo di quest’anno:

Raoul Bova è Guido Borghi : gli eventi accaduti cinque anni prima lo hanno portato a grandi cambiamenti. Nella sua vita è arrivata Laura , la nuova direttrice della Onlus, per lui diventata qualcosa di più.

è : gli eventi accaduti cinque anni prima lo hanno portato a grandi cambiamenti. , la nuova direttrice della Onlus, per lui diventata qualcosa di più. Serena Iansiti è Laura De Santis : donna affascinante quanto misteriosa che entra nella vita della famiglia Borghi per occuparsi della Onlus di Anna. Il suo passato continua a tormentarla ma nonostante questo è riuscita ad avvicinarsi a Guido in un momento di grande fragilità.

è : donna affascinante quanto misteriosa che entra nella vita della famiglia Borghi per di Anna. Il suo passato continua a tormentarla ma nonostante questo è riuscita ad in un momento di grande fragilità. Beatrice Arnera è Agata Scalzi : assente da anni , per fare un viaggio inaspettato a Londra con Mauro. Improvvisamente Guido la chiama per trascorrere con la famiglia il Natale e lei accetta di tornare. Ma perché Borghi la rivuole accanto a lui, in Italia?

è : , per fare un viaggio inaspettato a Londra con Mauro. Improvvisamente per trascorrere con la famiglia il Natale e lei accetta di tornare. Ma perché Borghi la rivuole accanto a lui, in Italia? Ginevra Francesconi è Sole Borghi : la giovane mamma in questa stagione si trova sempre più spronata a trovare la sua strada . L’essere diventata madre precocemente le ha dato una maggiore consapevolezza ma gli ostacoli che ha dovuto affrontare e che deve ancora affrontare, la portano ad avere ancora molto dubbi.

è : la giovane mamma in questa stagione si trova sempre più spronata a . L’essere diventata madre precocemente le ha dato una maggiore consapevolezza ma gli ostacoli che ha dovuto affrontare e che deve ancora affrontare, la portano ad avere ancora molto dubbi. Elena Funari è Francesca Borghi : dopo aver costruito una famiglia con Karim , suo marito, si trova a vivere una vita all’apparenza serena. La giovane ha però ancora tanti dubbi , tensioni e fragilità, destinate a emergere all’improvviso.

è : dopo aver costruito una , suo marito, si trova a vivere una vita all’apparenza serena. La giovane ha però , tensioni e fragilità, destinate a emergere all’improvviso. Giovanni Nasta è Greg : più che un amico per i Borghi ma soprattutto sempre più innamorato di Sole . Il suo amore, silenzioso e profondo, rischia però di non essere condiviso.

è : più che un amico per i Borghi ma soprattutto . Il suo amore, silenzioso e profondo, rischia però di non essere condiviso. Domenico Diele è Vincenzo Colaprico : padre di Sole e poliziotto riservato e intelligente. Dopo la seconda stagione è entrato a far parte della famiglia e ancora una volta è determinato ad aiutare Guido a scoprire la verità su un mistero che ha trovolto tutti.

è : e poliziotto riservato e intelligente. Dopo la seconda stagione è entrato a far parte della famiglia e ancora una volta è determinato ad su un che ha trovolto tutti. Andrea Condè è Michelino: ormai non più bambino ma un ragazzino di dodici anni, alle prese con i primi problemi di cuore.

Buongiorno, Mamma! 3 va in onda in prima serata su Canale5