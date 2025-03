Belcanto: L'Ultima Puntata della Fiction va in onda Stasera su Rai1. Quale sarà il futuro di Maria e delle sue figlie?

Anticipazioni TV

Questa sera, lunedì 17 marzo 2025, ci aspetta il gran finale di Belcanto. La fiction evento con Vittoria Puccini si conclude oggi con un'ultima puntata ricca di suspence ed emozioni. Scopriamo insieme le anticipazioni di questo ultimo straordinario appuntamento a cui si aggiunge un'emozionante clip di questo finale di stagione.

L’ultimo atto di Belcanto va in scena stasera, lunedì 17 marzo 2025. La puntata finale della Fiction con Vittoria Puccini e Carmine Recano va in onda su Rai1 alle ore 21.30 e promette di lasciarci senza fiato. Scopriremo finalmente quale sarà il futuro di Maria, Antonia e Carolina, tre donne, una madre e due figlie, accomunate dalla passione e dal talento per il canto lirico ma soprattutto determinate a conquistare la propria libertà.

Ed è proprio di libertà e di autodeterminazione che parla Belcanto e lo fa trasformando un racconto in una favola lirica, dove tutti i personaggi si muovono sul palco di un mondo che sta cambiando e che forse ancora adesso non è diventato quello che sperava di essere. Oggi scopriremo se almeno il destino delle nostre cantanti andrà come da loro sperato o se gli eventi che le hanno portate a sfidare la sorte, le avranno talmente tanto cambiate da portarle a volere qualcosa di diverso per la loro vita.

Scopriamolo con le anticipazioni dei due episodi di questa sera, intitolati Viva Verdi e Va, pensiero. Ma prima vediamo cosa è successo nelle puntate precedenti.

Belcanto: ecco cosa è successo nelle puntate precedenti

Maria e le sue figlie sono arrivate a un punto di svolta. Nella seconda puntata di Belcanto, Antonia ha scoperto che Giacomo Lotti è suo padre ma ha anche fatto i conti con la dura realtà dei fatti. Lotti è un opportunista capace di rinunciare al suo amore e ai suoi sentimenti pur di mantenere la sua carriera e il suo status quo. Antonia ha dovuto anche realizzare che sua sorella Carolina è dotata di un talento più grande del suo e per questo non solo il loro maestro Crescenzi la ritiene la migliore ma tutti, in teatro, vorrebbero lavorare con lei. Per la primogenita di Maria è stato un colpo talmente duro da digerire, che ha deciso di lasciarsi andare tra le braccia di Falez e di vendere la povera Olimpia ai soldati austriaci. La ragazza è stata uccisa durante un tentativo di fuga e Carolina, nella terza puntata della Fiction, ha scoperto che sua sorella è responsabile della morte della giovane e ha deciso di troncare ogni rapporto con lei. Tra Domenico e Maria è scattata la passione ma Giacomo non si è ancora arreso con l’amore della sua vita. Enrico vuole vendicarsi per la fine tragica della sua adorata Olimpia ed è pronto a farla pagare ad Antonia.

Belcanto: ecco cosa succederà questa sera

Belcanto si conclude oggi, lunedì 17 marzo 2025, con un finale appassionante. L’ultima puntata è composta da due episodi, intitolati Viva Verdi e Va, pensiero. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco una clip esclusiva di questo ultimo emozionante atto.

Nel primo episodio intitolato Viva Verdi, Carolina ferma Enrico prima che il ragazzo si macchi le mani del sangue di Antonia. Entrambi i giovani sono costretti a fare i conti con una verità straziante, che potrebbe separarli per sempre. Enrico, dopo quanto accaduto, è ormai ricercato dalla guardia austriaca ed è costretto a nascondersi in un cascinale isolato, in attesa di partire per Luino con gli altri rivoluzionari. Nel mentre Antonia, scampata alla vendetta, si prepara al suo debutto ne La Cenerentola ma ormai è sola contro tutti. Saverio apprende dei problemi di Enrico e si propone di aiutarlo a raggiungere la Svizzera mentre Giacomo deve decidere che strada percorrere. Stavolta sceglierà l’amore o la carriera?

Nel secondo episodio intitolato Va, pensiero, Giuseppe Verdi viene a conoscenza del grande talento di Carolina e attraverso Crescenzi propone alla ragazza di interpretare Fenena del Nabucco. Carolina sembra però decisa a lasciare il canto e a unirsi al gruppo di rivoluzionari di Enrico. Maria deve proteggerla a ogni costo ed è pronta a usare ogni mezzo per riuscirci. Non vuole che sua figlia rischi così tanto e rinunci al suo grande talento e alla sua occasione. Antonia continua a percorrere la strada della gelosia e tenta, invano, di soffiare alla sorella il ruolo offerto per il Nabucco. Carolina è chiamata a fare i conti con queste novità che ormai hanno cambiato la sua vita e con una nuova, inaspettata, consapevolezza di sé e di cosa desidera davvero.

Belcanto va in onda in prima serata su Rai1.