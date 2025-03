Belcanto: la Seconda Puntata della Fiction va in onda questa sera su Rai1. Ecco cosa succederà a Maria e alle sue figlie

Anticipazioni TV

La vita di Maria e delle sue figlie è cambiata da un momento all'altro. Nella seconda puntata di Belcanto, in onda stasera - lunedì 3 marzo 2025 - su Rai1, Antonia e Carolina cominceranno a seguire le lezioni di Crescenti mentre Giacomo cercherà di riavvicinarsi a Maria. Ecco le anticipazioni complete dei due episodi di oggi.

Questa sera, lunedì 3 marzo 2025, continua la favola lirica di Belcanto. Alle ore 21.30 va in onda la seconda puntata della Fiction evento con Vittoria Puccini e Carmine Recano, arrivata nella prima serata di Rai1 la scorsa settimana. Scopriamo insieme le trame complete dei due episodi in onda oggi e intitolati Don Giovanni e Casta Diva.

Belcanto: una favola lirica di cui innamorarsi

Belcanto è un racconto in musica, una storia al femminile narrata in musica. La “lirica è donna” e protagoniste di questa nuova fiction evento Rai sono tre donne, una madre e le sue due figlie, alla ricerca di riscatto e di libertà.

Tre personaggi femminili diversi tra loro ma uniti dal desiderio di autodeterminarsi e di non essere schiacciate da un mondo controllato dagli uomini e dalle leggi del “buoncostume”, in un Italia alla vigilia del Risorgimento e già pronta a rivendicare la propria indipendenza dall’usurpatore. Belcanto non è il solito racconto in costume ma è un espediente per raccontare un mondo che sta cambiando ma anche per fare un parallelo tra passato e presente, dove ancora il sogno di libertà e di affermazione di se stessi continua ad animare gli animi.

Antonia, Carolina ed Enrico, i giovani di Belcanto, saranno i portavoce di questo grande desiderio di cambiamento, che sarà sempre più evidente episodio dopo episodio. Ma lasciamo che siano loro a raccontarci cosa succederà in questa Fiction evento, in onda su Rai1, nella nostra video intervista.

Belcanto: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Nella prima puntata di Belcanto – e nei primi due episodi della Fiction, andati in onda su Rai1 il 24 febbraio 2025 – Maria e le sue figlie sono riuscite ad arrivare a Milano nonostante le difficoltà. Le tre hanno trovato ospitalità e aiuto per avere dei documenti falsi, da Domenico. L’oste, in cambio del suo sostegno, ha ottenuto che le tre donne lavorassero nella sua osteria e intrattenessero i clienti con la loro musica. Maria, grazie alla sua amicizia con il famoso tenore Giacomo Lotti, ha ottenuto un’audizione per Antonia ma durante la giornata, passata a casa dei Marchesi Bellerio, la vera protagonista è stata l’umile Carolina. La ragazza ha dimostrato di avere un talento naturale per il canto e ha stregato Crescenzi. Il maestro, deciso a non perdere l’opportunità di insegnare a una ragazza così tanto talentuosa, ha accettato Antonia nella sua classe ma solo a condizione che anche Carolina diventi una sua allieva. Pur titubante e completamente all’oscuro della bellissima voce della sua secondogenita, Maria è stata costretta ad accettare.

Belcanto, Anticipazioni Seconda Puntata: ecco cosa vedremo stasera su Rai1

Belcanto torna a farci compagnia con la seconda puntata in onda questa sera, lunedì 3 marzo 2025, alle ore 21.30 su Rai1. Scopriamo insieme le anticipazioni dei due episodi intitolati Don Giovanni e Casta Diva.

Nel primo episodio, Crescenzi ha accettato di dare un’opportunità ad Antonia ma a patto che nella sua classe entri anche Carolina, che lo ha stregato con il suo talento naturale. Maria è stata presa completamente in contropiede ed è stata costretta ad accettare per garantire un futuro alle due figlie. Per poter pagare le due rette, si fa assumere come domestica dai Marchesi Bellerio. Le cose si complicano quando il maestro scopre che a Carolina non sa leggere e minaccia di cacciarla se lei non si metterà al passo con le sue compagne. Carolina prende a cuore questo impegno e mentre cerca di porre rimedio a questa sua mancanza scopre una verità sorprendente su sua madre.

Nel secondo episodio, Carolina è molto provata dalla scoperta del passato da cantante lirica di sua madre e dal fatto che la donna lo ha tenuto nascosto a tutti. La giovane, sconvolta, vuole fuggire e tornare a Napoli da Saverio. Antonia la ferma appena in tempo e la convince a rimanere accanto a lei. Intanto Giacomo si avvicina sempre di più alla primogenita di Maria, per cui comincia a provare un grande affetto. Il tenore vede la ragazza come un modo per riavvicinarsi al suo antico amore. Grazie alla vicinanza di Lotti, Antonia sembra sempre più convinta delle sue potenzialità e partecipa alle selezioni di Crescenzi per la gara musicale del Principe Richter. Carolina invece prende lezioni private dal maestro.

Belcanto va in onda in prima serata su Rai1.