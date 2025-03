Belcanto: Questa sera su Rai1 va in onda la Terza Puntata. Ecco le Anticipazioni della Fiction con Vittoria Puccini

Anticipazioni TV

Questa sera, lunedì 10 marzo 2025, appuntamento con la terza puntata di Belcanto. Nei due episodi in onda oggi, si accenderà la rivalità tra Antonia e Carolina. La primogenita di Maria, gelosa del successo della sorella, tradirà la fiducia della sorellina combinando un disastro. Intanto Carolina rivedrà Saverio, molto cambiato.

Questa sera, lunedì 10 marzo 2025, non perdete l’appuntamento con la terza puntata di Belcanto, in onda alle ore 21.30 su Rai1. La vita di Maria e delle sue figlie è cambiata radicalmente. Il talento di Carolina ha conquistato tutti e Antonia ha cominciato a capire di aver trovato nella sua stessa sorella, una nuova rivale. Molti segreti, misteri e tradimenti sono stati scoperti ma tanti altri devono ancora essere svelati. Scopriamo insieme cosa succederà nei due episodi di oggi, intitolati La Cenerentola e Il Flauto Magico.

Belcanto: ecco cosa è successo negli episodi precedenti della Fiction di Rai1

Siamo arrivati a metà del racconto di Belcanto e i giochi si fanno duri. Nella seconda puntata della Fiction, andata in onda lo scorso lunedì 3 marzo 2025, i segreti di Maria sono stati scoperti. Carolina è venuta a conoscenza del passato da cantante lirica di sua madre e l’ha costretta a confessare ad Antonia che il suo vero padre non era Iginio Cuoio ma Giacomo Lotti, il famoso tenore che l’ha presa sotto la sua ala protettiva. Antonia si è illusa di poter avere il sostegno del suo inizialmente dolce papà ma poi ha dovuto fare i conti con una realtà ben più difficile. La moglie di Giacomo, al corrente di quello che sta succedendo al proprio consorte, ha deciso di intervenire e di allontanare la giovane promessa del canto dal suo consorte.

Carolina nel mentre ha tentato la fuga a Napoli per raggiungere Saverio, di cui non ha più notizie. La giovane è stata fermata appena in tempo e si è convinta a continuare a studiare canto. Certo del talento della ragazza e sicuro che lei sia la più tenace tra tutte le sue allieve, il maestro Crescenzi ha deciso di dare a Carolina lezioni private, di farne la sua pupilla e di farla esibire davanti al Principe Richter per lanciare la sua carriera. Carolina si è però trovata a gareggiare con la sua stessa sorella e con una misteriosa artista, Sarrasine. L’interpretazione di Carolina ha sbaragliato la concorrenza di entrambe. Ma una sorpresa, alla fine dell’episodio, potrebbe sconvolgere tutto. Sarrasine si è rivelata essere il povero Saverio.

Belcanto: ecco cosa succederà negli episodi in onda questa sera su Rai1

Questa sera, lunedì 10 marzo 2025, ci aspettano due nuovi episodi di Belcanto, intitolati La Cenerentola e Il Flauto Magico. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame:

Nel primo episodio, La Cenerentola, Carolina ha partecipato a sorpresa alla gara del Principe Richter e ha vinto non solo sulla sorella ma anche sulla misteriosa Sarrasine, la cantante prediletta del Principe. La ragazza, dopo il grande successo, riceve un’offerta per il ruolo da protagonista ne La Cenerentola e Antonia ne è gelosa. Olimpia, la sorella di Enrico, viene ferita in uno scontro con le guardie Austriache e Carolina decide di aiutarla nascondendola nelle cantine della locanda di Domenico. Maddalena Bellerio e il colonnello Pavel Falez organizzano la loro festa di fidanzamento e Carolina è costretta a esibirsi insieme a Sarrasine di cui scopre l’identità, rimanendone sconvolta.

Nel secondo episodio, Il Flauto Magico, Antonia decide di soffiare il ruolo della sorella ne La Cenerentola ma per farlo deve tradire doppiamente Carolina. La ragazza rivela al colonnello Falez dove è stata nascosta Olimpia che, nel tentativo di fuggire dagli austriaci, viene uccisa. Enrico, distrutto dalla morte della sorella, comincia a sospettare che dietro quanto successo ci sia lo zampino di Antonia e comincia a indagare. Carolina deve fare i conti con il ritorno di Saverio mentre Enrico, scoperto il coinvolgimento di Antonia nell’uccisione di sua sorella, insieme a un gruppo di rivoluzionari organizza una rivolta per sabotare la prima dello spettacolo (La Cenerentola) per cui la prima figlia di Maria ha ottenuto il ruolo da protagonista, vendicandosì del torto subito.

Belcanto va in onda in prima serata su Rai1.